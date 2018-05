Il Circo di GIO’GIO’ nasce nel marzo del 2008. Veri e propri Menestrelli del sorriso i componenti della band definiscono il loro genere Rockomic. Infatti i loro Show sono una sorta di avanspettacolo/ cabarettistico, dove si fondono armonia e intrattenimento, tecnica ed espressività. Il gruppo è alla continua ricerca di spunti dove fondere i ritmi più svariati, e unisce trascinanti song di originale fattura ad esilaranti cover rivisitate che rispecchiano in tutto e per tutto i canoni goliardici della Band. VENGHINO SIGNORI VENGHINO- IL CIRCO DI GIÒGIÓ in concerto. Domenica 3 Giugno - ore 21:00.