Circo Greca Orfei - Stage di danza coreografica

Il circo Greca Orfei offre la possibilità di diventare “artista per un giorno” con uno stage di danza coreografica, che si svolgerà giovedì 19 gennaio dalle ore 10 e domenica 26 gennaio 2020. L’appuntamento è al circo Greca Orfei all’interno del centro commerciale “Centro Sicilia” di Catania. Al termine dello stage si ha la possibilità di esibirsi durante lo spettacolo. Un’esibizione con artisti di fama internazionale. Ci saranno acrobati, giocolieri, trapezisti, clown, illusionisti. E ancora: in esclusiva dall’America lo Slinky. Dagli artisti di fama internazionale agli amici animali: tra gli altri, i simpaticissimi elefanti indiani curati dalla famiglia Garteners e poi l’unico esemplare in Europa di Leontigre. In più si potranno visitare nel parco gli animali la domenica e i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Intanto il circo rimarrà a Catania sino al 26 gennaio 2020. Due show al giorno.

Ecco la programmazione: giorni feriali: ore 17:30 e ore 21:00. Domenica e festivi ore 17:00 e ore 19:30. 26 dicembre ore 16:00 ore 18:30 ore 21:00. 31 dicembre veglionissimo di fine anno ingresso ore 21:30. 1 gennaio ore 18:00 e ore 21 :00. Martedì e mercoledì riposo settimanale, tranne mercoledì 25 dicembre. Info per lo stage: 342 0801251 - 388 4932373. Contatti: Serena Marotta – tel: 392 1468313- email: semarotta@yahoo.it.