CIRCUSsea al Midulla: Gran Cabaret per Mediterranea

CircusSea è un’azione proposta da AltroCirco News contro l’indifferenza davanti alla morte di migliaia di esseri umani, segno terribile del tempo in cui viviamo, affinché il mondo circense si unisca con la sua energia dirompente alla moltitudine di chi non vuole più restare a guardare. Una iniziativa nazionale per sostenere Mediterranea Saving Humans, un progetto che grazie ad una nave volontaria sta presidiando le acque del Mar Mediterraneo principalmente in corrispondenza delle coste libiche, in collaborazione con le azioni di Proactiva Open Arms e Sea-Watch.

Le Associazioni Gammazita e Clatù, in collaborazione con le realtà artistiche e sociali catanesi che promuovono attività Circensi e di Circo Sociale - G.A.P.A (Giovani assolutamente per agire), Ursino Buskers, Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo, SbadaClown, CircO StortO - raccolgono l'invito lanciato da AltroCirco News, piattaforma nazionale per la promozione del circo sociale in Italia, e vi invitano al Gran Cabaret di circo a sostegno di Mediterranea Saving Humans. SABATO 9 MARZO alle ore 19.30 al Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo.