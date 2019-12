Marco D'Amore a Catania per presentare il film "L'Immortale"

Arriva nelle sale giovedì "L'immortale", diretto e interpretato da Marco D'Amore, distribuito da Vision Distribution. Il film è un nuovo capitolo che si integra completamente in "Gomorra - La serie" e fa da ponte tra la quarta e la quinta stagione. Un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a se stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie televisiva. Marco D'Amore, domenica 8 dicembre, sarà a Catania (ore 20:00 Uci Cinemas) per presentare il film.

Lo avevamo lasciato così nella serie: il corpo di Ciro affonda nelle acque scure del Golfo di Napoli, colpito al petto da Genny Savastano, il suo unico, vero amico. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi.

Ambientato tra la Napoli degli anni '80 post-terremoto e la Riga odierna, la storia è un continuo dialogo tra il presente di Ciro, esiliato sul Baltico a migliaia di chilometri da casa e dagli ultimi affetti rimasti, e il suo passato da orfano.