La compagnia teatrale catanese è lieta di presentare la sua opera musicale liberamente ispirata al capolavoro cinematografico “LA LA LAND”. Un'opera capace di emozionare e raccontare l'amore nella sua forma più controversa, uno spettacolo che riflette sul significato della dicotomia tra sogno e realtà, un lungo viaggio che guida lo spettatore nel magico mondo del jazz e delle grandi opere musicali del teatro moderno. Con una messa in scena vivace e sognante, la Compagnia Ouroboros, abbattendo i luoghi comuni del teatro tradizionale, vuole coinvolgere il pubblico a vivere la storia e a sognare insieme ai protagonisti. Ti aspettiamo in sala dalle ore 20:00 per vivere un pre-show fatto di musica, backstage tour e una mostra artistica itinerante a cui puoi partecipare attivamente esponendo la tua opera a tema "Sogno" seguendo il regolamento nel seguente bando: https://s.docworkspace.com/d/AIJKbmSW9PUqw7-A8ZCdFA.

Per acquistare i tuoi biglietti puoi recarti al botteghino Teatro Ambasciatori o telefona al 393 70 48 000. 1\11: Sold Out! 8\11: Biglietti ancora disponibili al prezzo di 10 euro. Sinossi ''City Of Stars" : Sebastian è un giovane pianista con il sogno di aprire un club dove il puro jazz dei grandi musicisti del passato possa continuare a vivere. Mia è una giovane cameriera con il sogno di diventare un'attrice. Le strade dei due giovani si incontrano in una Los Angeles straordinariamente romantica. Nella“Città delle Stelle” i due protagonisti dovranno affrontare la dura realtà che travolge il sogno delle giovani anime e si troveranno di fronte ad una scelta a cui non possono sottrarsi: amore o carriera?