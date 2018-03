'Cluster doc ensemble - Camerata polifonica siciliana

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA presenta domenica 08 aprile 2018 ore 19.00 Jouer la musique - CLUSTER DOC ENSEMBLE. Alessandro Spinnicchia - piano Giuseppe Sarro - violino Matilde Verdiana Pinto - arpa Alessandra Marino - flauto, Alessia Serina Pinto - sassofono Orazio Carrara - chitarra Rosario Gioeni - marimba Chiara Vyssia Ursino - soprano.

Museo Diocesano di Catania via Etnea, 8 - Catania. Biglietteria: € 10 intero, € 8 over 65, € 5 under 13 e studenti universitari. Per info e prenotazioni 392 08 89 640.