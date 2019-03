'Coccole per il viso' - Bio Boutique

Bio Boutique presenta "Coccole per il Viso", evento dedicato alla cura del viso e di se stessi. Scegliendo e usando prodotti rigorosamente bio, la Bio-Beauty Blogger Valentina de "Il piccolo mondo di Valentina" ci porterà alla scoperta di una corretta e precisa skincare routine partendo dai punti base ovvero pulizia, trattamenti e cura della pelle. Nel dettaglio vi spiegheremo come curare la pelle approfondendo concetti quali esfoliazione, come realizzare una maschera viso, le funzionalità del tonico o idrolato e l'applicazione della crema viso.

Sarà possibile partecipare scegliendo il turno più comodo tra le 16.30 e le 18.30 e venendo struccate. In occasione dell'evento offriremo una scontistica del 10% su tutti i prodotti viso. Per partecipare bisogna prenotarsi e scegliere l'orario, chiamando al numero 3755968957 o scrivendo nelle nostre pagine social.