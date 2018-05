'Colazione in fondazione' all'Hotel Four Points by Sheraton Catania

Dopo il successo e l’interesse suscitato in città dalla prima Colazione in Fondazione torna l’appuntamento che intende aprire la Fondazione OELLE al territorio catanese e non solo, creando sinergie e stimolando la curiosità verso il mondo dell’arte a 360°.

Il menù del buongiorno, per il secondo incontro in programma domenica 6 maggio dalle 9.30 alle 11.30 nella piazzetta antistante l’hotel Four Points by Sheraton Catania, prevede un caffè accompagnato da granita e panino, per gustare l’arrivo dell’estate e i sapori di un tempo.

Cuore pulsante della seconda Colazione in Fondazione sarà il laboratorio creativo gratuito per bambini The Gummy workshop - per cui è richiesta la prenotazione tramite mail a segreteria@fondazioneoelle.com - realizzato in collaborazione con lo spazio espositivo Ritmo, che dalle 10.00 vedrà i fratelli Andrea e Marco Mangione dirigere i più piccoli in azione con colori e pennelli.

La giornata sarà anche un’occasione per visitare la mostra Brevidistanze - Disegni a margine - Riflessioni semiserie sull'opera di Daniel Pennac in esposizione alla fON Art Gallery, al primo piano dell’hotel, ammirare alcuni scatti del maestro Carmelo Nicosia, al secondo piano della galleria, e addentrarsi nel mondo della Musica per orti urbani in compagnia del sound engineer Michele Spadaro, che accoglierà gli ospiti nell’horto del Timo Restaurant per raccontare la seconda fase del suo progetto.