'Colazione d'autore di e con Petunia Ollister' alla Libreria Vicolo Stretto

Appuntamento sabato 20 gennaio 2018 a partire dalle ore 11.30 alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro 'Colazioni d’autore, #bookbreakfast'. E' un libro illustrato che raccoglie un centinaio di belle immagini di Petunia Ollister realizzate appositamente per il progetto. I libri scelti per il “ritratto” sono libri che parlano di cibo o di cucina, romanzi in cui il cibo è protagonista o in cui è contenuta anche soltanto qualche nota citazione a tema.

Gli scatti, oltre al libro, hanno per protagonista la colazione slow secondo la filosofia di Slow Food, in un ipotetico viaggio attorno al mondo e a gustose preparazioni per il primo pasto della giornata. A corredo del tutto non soltanto le citazioni contenute nei libri, ma un ricco compendio di ricette per riprodurre succhi, estratti, brioches, muffins, piatti delle colazioni tradizionali regionali o estere. Accompagnano l'autrice Valentina Chiaramonte, chef di Fud Off e Rocco Rossitto co-founder di Una cosa al giorno. A seguire #brunch offerto dalla Libreria Vicolo Stretto.