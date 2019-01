“COLOMBINA E LO SVITATO” da sabato 12 gennaio a domenica 3 febbraio nuovo spettacolo di burattini al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania. Colombina è innamorata di Arlecchino che però si rivela più svitato, cioè pazzerello, del suo solito. E’ così svitato che deve essere sottoposto ad un operazione da un dottore un po’ arruffone. Non è proprio colpa sua però; c’è di mezzo un mago burlone ma nient’affatto cattivo. Come si mettono a posto le cose? Pantalone pensa con il denaro, invece Colombina è sicura che l’amore aggiusterà tutto! Intanto mille risate più una dall’inizio alla fine. Il piccolo spazio del Teatro Zig Zag vi aspetta. Saranno i bambini protagonisti e inventori di nuove cure per il nostro caro Arlecchino. Ingresso 5 euro. Prenotare al 330 843843.