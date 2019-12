Combat Folk Tour

Per festeggiare la maggiore età del disco “Novecento” uscito nel 2001 con successo di pubblico e di critica con la relativa fortunata tournée, Stefano Cisco Bellotti, allora front man dei Modena City Ramblers e Luca Lanzi, musicista e cantante della Casa Del Vento tornano a calcare i palchi assieme. E come “collante” non poteva che esserci Francesco “Fry” Moneti che proprio con il gruppo aretino mosse i suoi primi passi nel mondo musicale per poi passare ai Modena di cui è ancora colonna portante. Il tour avrà un nome significativo ed evocativo per sottolineare la provenienza comune: “Combat Folk”, termine nato negli anni ’90 per indicare quel fenomeno musicale che portò nella musica la voglia di cambiamento e di libertà di quel periodo di cui Cisco, Luca e Francesco furono capostipiti. Ma con l’età adulta cambiano anche gli scenari e il tour abbandonerà i luoghi dedicato al “pogo “ per approdare in spazi più piccoli e raccolti per assaporare meglio un concerto che sa già di evento.