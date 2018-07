Commedia "Breezeblock Park" a Zafferana

Nell’ambito della rassegna Etna in Scena 2018 organizzata dal Comune di Zafferana Etnea, Teatroimpulso presenterà la sua ultima produzione: “Breezeblock Park” una commedia dolorosamente divertente del drammaturgo inglese Willy Russell con la regia di Mario Guarneri. Siamo negli anni 70, in un complesso di alloggi popolari di Liverpool, nel periodo di Natale. Tre famiglie si incontrano gioiosamente come da consuetudine. L’armonia familiare, gli addobbi, le luci, le canzoncine di Natale, il quadretto è perfetto. Ma corrisponde alla realtà degli animi? Consumismo, massificazione dei comportamenti degli individui, possesso di oggetti simbolo di status sociale di classe agiata per coprire i vuoti, atteggiamenti che si scontrano con l’emancipazione di una figlia che crede nei suoi ideali politici.

In scena ci saranno: Nunzia Pruiti, Irene Alì, Alfio Grasso, Laura Tranchita, Alessandra Saitta, Santangelo Rosario, Santo Consolo, Claudio Marletta e Diego D’Arrigo. Diego Milazzo all’audio e alle luci e gli assistenti di scena: Sonia Spina e Martino Aiello. Il prezzo del biglietto intero e di € 10,00, mentre il ridotto per i soci di Teatroimpulso, minori di anni 25 e maggiori di anni 65 è di € 8,00. Lo spettacolo andrà in scena il 10 luglio alle ore 21:00 presso l’anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea. Per informazioni telefonare al 349.4002700 o collegarsi al sito: www.teatroimpulso.it.

Gallery