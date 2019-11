Dopo il grande successo di Miseria e Nobiltà, la Compagnia Teatrale Thalia di Paternò porta in scena al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco un'altra esilarante commedia dal titolo "Nenti fari ca nenti si sapi", una commedia in tre atti con la Regia di Agnese Fallica. Per Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti 347/7868722.