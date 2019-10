La compagnia del Gattoblu presenta la nuova stagione teatrale

La compagnia del Gattoblu presenta gli spettacoli di cabaret che andranno in scena a partire dal prossimo 24 ottobre. Gino Astorina, Francesca Agate, Nuccio Morabito e Luciano Messina hanno in programmazione un cartellone con 5 spettacoli e tre fuori abbonamento con le Officine Gattoblu.

La presentazione alla stampa, domani 15 ottobre, degustando pane e companatico, in pieno stile Harpago, per ripercorrere con amici e giornalisti i trent’anni della nascita del teatro, un luogo dove si sono sperimentati negli anni linguaggi espressivi e nuove formule di intrattenimento attraverso la combinazione di teatro, canzone, commedia e danza; spazio informale e aperto anche alla città anche con momenti di cultura e di scambio di relazioni; un crocevia, e punto di lancio in molti casi, di artisti conosciuti oggi al grande pubblico nazionale, che hanno calcato prima il palcoscenico della piccola sala Harpago.

Come gli amatissimi Ficarra e Picone, che lasciate per un po’ le scrivanie di “Striscia la notizia”, torneranno a teatro scegliendo Catania e la Sala Harpago per portare in scena a marzo prossimo lo spettacolo nuovo di zecca, un omaggio e un riconoscimento proprio a un teatro che fra i primi, ospitò la giovane coppia palermitana ai più ancora sconosciuta. “Un luogo che oggi è diventato un pezzo della memoria della città “come anticipa il suo fondatore Gino Astorina.

La rassegna della prossima stagione dal titolo “Venti di Prima”, sotto la “responsabilità artistica” proprio di Gino Astorina, si preannuncia dunque già ricca di novità e vedrà salire per primi sul palco i padroni di casa della sala Harpago, gli attori del Gattoblu che porteranno in scena dal 24 ottobre al 3 novembre il nuovo spettacolo autobiografico dal titolo “Quattro Gatti”. In cartellone, dal 21 novembre all’1 dicembre, sarà la volta dell’attore Dario Cassini, già protagonista di “Zelig”, “Colorado cafè” e del “Maurizio Costanzo Show” che torna a Catania, con uno spettacolo inedito, mentre dal 23 gennaio al 2 febbraio del prossimo anno l’attore romano Alessandro Di Carlo divertirà il pubblico catanese con le sue famose dissertazioni mostrandosi al suo pubblico come un folletto capace di regalare tanta allegria, sogni e divertimento. Reduce dal debutto sul grande schermo con il film “TuttApposto”, girato tra Catania e Acireale, l’attore palermitano Roberto Lipari, della scuderia di Salvo Ficarra e Valentino Picone, sarà protagonista dal 13 al 23 febbraio con i suoi esilaranti monologhi.

Chiuderà la rassegna, con uno spettacolo in scena dal 16 al 26 aprile, ancora una volta la scuderia al completo del Gattoblu che diventerà l’occasione per celebrare insieme con il pubblico i trent’anni di passione e impegno. Consuetudine conclamata nel fuori abbonamento delle Officine Gattoblu la musica di Francois e le Coccinelle e gli stand- up degli ospiti d’onore che si alterneranno fino a febbraio; nello spazio della Sala Harpago dedicato alle Officine, dal 14 al 17 novembre, Marta e Gianluca, dal 9 al 12 gennaio, Giovanni Cacioppo e dal 27 febbraio al 1 marzo, Maria Pia Timo.