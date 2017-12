"Acireale è Natale": i prossimi appuntamenti

Il cuore della città ha vissuto un Natale magico. La grande comunità acese si è ritrovata intorno al fuoco acceso in piazza Duomo e ha trascorso i giorni della vigilia e del Natale all’insegna della tradizione, del calore, della musica e della solidarietà. Nel pomeriggio della vigilia, tanti acesi hanno affollato le strade e le piazze del centro barocco per gli ultimi acquisti, e hanno apprezzato i suoni dei tamburi e delle cornamuse della “MARSA PIPES BAND”. Particolarmente apprezzato da tante famiglie il concerto del coro "Voci dell'Arcobaleno" in Largo Giovanni XXIII. I bambini diretti dalla maestra Giusy Nicotra hanno intonato le più amate canzoni del Natale. Molto sentito, come ogni anno, il momento dell’accensione del ceppo natalizio, che dopo la messa di mezzanotte ha fatto da cornice al tradizionale scambio di auguri in piazza Duomo. Una grande folla ha riempito il centro storico fino alle prime ore del mattino e grande successo ha riscosso il concerto Magichristmas di Vincenzo Spampinato e la Piccola Orchestra del Sole. Il 25 dicembre si è rinnovato il tradizionale appuntamento del Pranzo di Natale con gli Amici di San Camillo.

Il calendario ricco di eventi ed attrazioni organizzati dalla Città di Acireale, con la Fondazione del Carnevale e Confcommercio va avanti fino al 7 gennaio. Nel centro storico della città barocca, abbellita dalle luminarie e dall’arredo a verde si continua a respirare tutti i giorni l’atmosfera natalizia. A ridosso di piazza Duomo le casette di legno ospitano la 2^ Edizione del Mercatino di Natale- Prodotti natalizi, dolciumi tipici, regali, addobbi. Sarà aperto tutti i giorni fino al 7 gennaio dalle 15.30 alle 21.00. Nei prefestivi e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 21.00.

I prossimi appuntamenti di "Acireale è Natale": Oggi mercoledì 27 dicembre la Giornata culturale e di aggregazione. Visita guidata con gli anziani dei Centri Diurni del Comune di Acireale, in collaborazione con il Csve. Venerdì 29 dicmebre alle 17.00 "Re Cardiddu" spettacolo teatrale a favore dei bambini del territorio e delle Comunità alloggio per Minori, ceentro culturale Pinella Musumeci.

Sabato 30 dicembre "Cresciamo in solidarietà". I ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con i volontari dell’associazione del Territorio, cucineranno e serviranno la cena per gli ospiti del Città di Acireale COMUNICATO STAMPA Centro di Accoglienza San Camillo.

Sabato 6 gennaio alle ore 10.00 Sfilata storica dei re magi XXVIII Edizione della Sacra rappresentazione curata dalla Associazione Culturale “Mons. Calabretta” Aci Platani. Alle 16 "Arriva la Befana" in piazza Duomo. Domenica 7 gennaio alle 20 concerto sinfonico natalizio,a cura della banda musicale Orazio Sapienza di Aci Sant’Antonio diretta dal Maestro Filippo Sapienza e con la partecipazione di Giole Sciacca Basilica San Sebastiano.