Biagio Antonacci sold out ad Acireale, fissata terza data a maggio

Doppio appuntamento e doppio sold out per i due live di Biagio Antonacci in programma al Pal'Art Hotel di Acireale domani, 29 dicembre, e sabato (30 dicembre. Il successo registrato nelle prevendite delle due date ha portato gli organizzatori, F&P Group in collaborazione con IRIS e Giuseppe Rapisarda Management, a triplicare l'evento, aggiungendo un nuovo appuntamento il 2 maggio 2018.

Il terzo live ad Acireale si inserisce nel "Dediche e manie Tour 2018", la tournee che partira' proprio il 2 maggio prossimo e tocchera' i piu' importanti palazzetti dello sport italiani. Gli appuntamenti di Acireale saranno l'unica occasione del sud Italia per ascoltare dal vivo i grandi classici e i brani del nuovo album "Dediche e manie".