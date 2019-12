Concerto di Capodanno al Teatro Bellini

Diamo il benvenuto al 2020 con il tradizionale Concerto di Capodanno. Sul podio del Teatro Massimo Bellini un maestro del calibro di Andrea Sanguineti. A dominare sarà il Leit-motiv dell’Austria Felix, dettato da Johann Strauss padre e figlio. Del primo ascolteremo l’Ouverture del Pipistrello e il valzer Winer Blut; di Strauss jr. altri immortali valzer e polke, da Storielle del bosco viennese a Sul bel Danubio blu, dal Kaiser-Walzer a Vino, donne e canto fino a Eljen a Magyar. Tra gli altri brani in programma, pagine corali come il verdiano "Va' pensiero" e il "Coro a bocca chiusa" da Madama Butterfly, ma anche i cori da Carmen, Cavalleria rusticana e Pagliacci, anticipazione di tre opere che caratterizzeranno la stagione lirica 2020. Senza dire degli immancabili bis per dare il benvenuto in musica al 2020. Biglietti disponibili presso il botteghino e online qui: http://bit.ly/36sAdqP.