Cristina Russo con la sua band NeoSoul Combo al club live Mono

Cristina Russo cantante Neo Soul catanese, venerdì 30 marzo, sarà presente con la sua band NeoSoul Combo all'inaugurazione del nuovissimo club live Mono per presentare il suo nuovo progetto. Un lavoro assolutamente "black".

Il sound è Neo Soul Soul. La musica Soul.. nera.. la musica dell'anima è contaminata da varie commistioni di stili tra blu eyed soul, nu reggae ed urban fusion. Per promuovere la sua musica indipendente Crista, prodotta da Marco Di Dio per la catanese Roccascina Audio Produzioni ha girato in Tour tutta la Sicilia e Calabria per arrivare con Gravity nelle finali per il primo maggio Roma 2017 con la sua band NeosouL Combo.

Tra i dischi di Cristina Russo, ricordiamo la musica siciliana in chiave jazz lounge & fusion di siculounge project, il rock indie dei Crista e Di Dio ed il disco simbolo dedicato e cantato insieme a Fabio Concato “a modo mio”