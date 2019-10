"Bellini e Chopin", concerto alla Badia di Sant'Agata

La serie dei Concerti del Festival Belliniano continua alla Chiesa Badia di Sant’Agata sempre alle ore 20 il 15 Ottobre e porta il titolo “Bellini & Chopin”: si tratta di un incontro-concerto, un viaggio dentro le relazioni musicali tra Vincenzo Bellini e Fryderyk Chopin, due principi della melodia, comparando creazioni che evidenziano profonde affinità nello sviluppo delle rispettive linee melodiche e nelle strutture armoniche delle arie cameristiche per canto e piano di Bellini e in alcuni Notturni di Chopin, con la partecipazione del tenore Marcello G. Pellegrino e la partecipazione straordinaria del soprano cinese Bing Bing Wang, accompagnati al piano da Daniele Condurso.

I maestri Condurso e Pellegrino riportano degli esempi musicali tratti da alcune arie cameristiche belliniane per canto e pianoforte come “Vaga Luna che inargenti”, “Ma pur contento”, "Malinconia", soffermandosi in un vero e proprio esame stilistico/musicale del brano cameristico “Per pietà bell’idol mio” ed alcuni celebri notturni e composizioni di Chopin. Bing Bing Wang, una delle cantanti più famose ed amate in Cina, eseguirà “Casta Diva” dalla Norma di V.Bellini, “Tace la Notte placida… di tale amor” dal Trovatore di G. Verdi, “Quelle trine morbide” dalla Manon Lescaut di G. Puccini e “Mercè dilette amiche” da I vespri siciliani di G. Verdi.