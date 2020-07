Francois&le Coccinelle+Paolo Mei al Mono

FRANCOIS & le COCCINELLE live + dj set Paolo Mei domenica 12 luglio h. 21.30, al Mono, Catania, ingresso gratuito. Immarcescibili e persi in un guazzabuglio di emozioni a volte incomprensibili anche a loro stessi ed altre volte ben definite nella costante ricerca del sesso musicale, ritornano sul palco del MONO di Catania, FRANCOIS & le COCCINELLE, band residuato bellico sempre pronta ad esplodere!! Per l'occasione verrà ripristinata la loro antica abitudine di lasciare libera una porzione di stage da adibire all'ormai ben noto "Angolo dell'Onanista", cosi che ognuno potrà salire sul palco ed esibirsi per la gioia di tutti!! A seguire, il dj set di PAOLO MEI!!.. neanche a dirlo, l'ingresso sarà free. ------ I N F O I M P O R T A N T I ------- start ore 19 con aperitivo tutte le sere; - dalle 19 alle 21: spritz a 3 euro / drink a scelta + stuzzicheria a 10 euro; - ingresso gratuito fino ad esaurimento posti; - vivamente consigliata la PRENOTAZIONE al numero +39 347 301 8875 (whatsapp) / NO MESSENGER; - cucina aperta dalle 19 in poi; - aiutateci a rispettare le nuove disposizioni; - Via Gornalunga, 16, Catania.