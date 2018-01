Paola4&The Blues Essence Venerdi 12 Gennaio 2018 alla Cartiera di Catania in Via Casa del mutilato 4 ( piazza Teatro Massimo) per un concerto Rock Blues con tanti aneddoti. Paola4 & The Blues EssencePaola4 voce, Gianfranco Cogliandro Fichera chitarra Luca Barbato batteria, Riccardo Barbagallo basso, Salvatore Finocchiaro tastiere.