Sabato 29 dicembre 2018 alle ore 19.30 presso l'Auditorium San Sebastiano in Vizzini si terrà il concerto per pianoforte e violino con la Maestra Giulia Russo al pianoforte e il Maestro Salvatore Bentivegna al violino. In scaletta musiche di: F. Chopin, F. Kreisler e C. Franck. Ingresso libero.