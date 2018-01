Spettacolo 'Conosci i ridarelli?' al Teatro Zig Zag

Il Teatro Zig Zag presenta lo spettacolo “Conosci … i Ridarelli?”. Filippo Aricò prende spunto da un divertente romanzo per ragazzi scritto dal famoso autore Roddy Doyle, per interpretare con l’ausilio di burattini e pupazzi creati da Letizia Catarraso, una pièce che coinvolge in molte azioni sceniche anche i piccoli spettatori.

I Ridarelli, due buffi omini extraterrestri decidono di proteggere i bambini del nostro pianeta dalle cattiverie degli adulti. E assistendo ad una punizione severa che il signor Mack assegna ai suoi due figli, vogliono sottoporlo al loro speciale trattamento. Ma nell’entusiasmo della loro missione non si accorgono che i due ragazzini sono stati subito perdonati dal loro papà. Da qui prendono avvio una serie di situazioni divertenti dove interverrà anche il cane Napoleone che sarà bravo nel risolvere in bene la questione.

I piccoli spettatori giocheranno con Filippo Aricò, degusteranno dolci, prenderanno in giro i loro genitori mimando le loro mosse quando si arrabbiano, e interpreteranno le loro stesse monellerie decidendo quali sono perdonabili e quali da correggere.