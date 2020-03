Consulenza nutrizionale on line

Smart working, più tempo seduti, palestre chiuse e tanto divano...che effetti avranno sul nostro fisico?. Non sono delle buone scuse per lasciarsi andare. Come funziona la consulenza on line? 1) La nostra nutrizionista attraverso una videochiamata di 30/40 min effettuerà la consulenza ed elaborerà un piano personalizzato in base alle tue esigenze. 2) Ricevi il piano alimentare e l'integratore fitoterapico consigliato direttamente a casa oppure vieni a ritirare il tutto in parafarmacia. Costo consulenza + piano alimentare + integratore fitoterapico euro 49,00. Inoltre premiamo la tua buona volontà con un dreanate in omaggio. Il servizio a domicilio è gratuito.

Sostieni CataniaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di CataniaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: