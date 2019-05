Convegno - "La Scuola e il Design - La materia progettata"

Si terrà il prossimo 29 maggio a Caltagirone, a partire dalle 17.30, il convegno dal titolo “La Scuola e il Design - La materia progettata” con cui si va a chiudere la serie di incontri che si sono svolti per ricordare e festeggiare i cento anni della nascita dell’Istituto Statale d’Arte della Ceramica “Luigi Sturzo” di Caltagirone, oggi Liceo Artistico “Secusio”.

Ultimo di sei appuntamenti, il momento convegnistico si soffermerà sull’importanza del design come espressione di creazione di forme che dalla materia argillosa prendono vita. Presenti oltre al dirigente scolastico del Liceo Artistico per il Design Ceramico, Concetta Mancuso, ed il sindaco, Gino Ioppolo, i professori Colomba Cicirata che relazionerà sulla produzione ceramica dei manufatti da tavola, e Giovanni Modica che traccerà il percorso del design dell’Istituto dal 2000 fino ai nostri giorni.

Previsti gli interventi dei titolari di due delle sei aziende vitivinicole del territorio, “Valle delle Ferle” e “Mortilla”, con le quali il Liceo Artistico collabora ormai da sette anni per la produzione di prototipi per la ristorazione e che per l’occasione saranno esposti al pubblico a conclusione della serata. Il convegno, che si terrà nell’Aula Magna del Liceo, si concluderà con la degustazione dei vini delle due aziende presenti.