'Cooking Fest' alle Ciminiere

COOKING FEST: DAL 30 MARZO AL 2 APRILE A CATANIA VA IN SCENA IL GUSTO. Dal 30 marzo al 2 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, al centro fieristico “Le Ciminiere” andrà in scena il gusto, una “passerella” di piatti gourmet per i food lovers, ma non solo, la fiera sarà anche crocevia di incontri Btob tra associati, investitori, buyers, istituzioni e mondo delle imprese per promuovere i loro brand in una dimensione globale, allo scopo di garantire un diretto contatto con i nuovi mercati, sviluppare le reti commerciali, incrementare la brand awareness nei confronti di un pubblico altamente profilato, creare networking e vivere un reale momento di confronto tra domanda ed offerta. È ancora possibile scaricare l’invito omaggio del salone sul sito www.cookingfest.it.