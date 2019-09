Corsi di canto e laboratori di uso vocale

Corsi di canto e tecnica vocale per bambini dai 3 anni in su. Corsi musicantando con approccio alla musica ed al canto. Corsi di canto lirico e moderno per ragazzi ed adulti. I professori saranno una docente di canto altamente qualificate ed una dottoressa in logopedia esperta di voce. Previsti anche corsi speciali per cantanti professionisti, attori ed operatori di call center e docenti che devono sfruttare la loro voce nel mondo del lavoro.

