Corso di Astronomia

Giunge alla trentatreesima edizione il tradizionale corso teorico-pratico di astronomia del Gruppo Astrofili Catanesi, che anche quest’anno si terrà negli spazi del CUS alla Città universitaria. Si tratta di un’iniziativa divulgativa adatta a un pubblico eterogeneo. Gli studenti potranno utilizzare l’attestato come “credito formativo” scolastico.

Le relazioni teoriche (su evoluzione stellare, sistema solare, materia ed energia oscura, galassie e buchi neri, ricerca della vita nel cosmo) avranno carattere multimediale e saranno tenute da professionisti utilizzando un linguaggio accessibile a tutti, con l'intervento di astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) – Osservatorio Astrofisico di Catania.

Nelle attività di astronomia pratica i corsisti saranno divisi in gruppi stabili seguiti da tutor, per imparare a riconoscere e osservare gli oggetti celesti e per realizzare semplici fotografie astronomiche. Ogni gruppo potrà utilizzare i telescopi messi a disposizione dal G.A.C.

I corsisti riceveranno mappe celesti, dispense delle lezioni, programmi astronomici.

Il corso, che consisterà di otto incontri a cadenza settimanale della durata di circa due ore ciascuno, si inizierà sabato 27 ottobre alle ore 16 e si concluderà sabato 15 dicembre con un sorteggio di libri e di strumentazione astronomica (un telescopio messo a disposizione da Visionottica Flammia di Paternò).

Le iscrizioni si ricevono il giovedì dalle 19 alle 21 nella sede del Gruppo Astrofili Catanesi (via Milo 28) oppure on line, seguendo la procedura indicata nella pagina Internet www.astrofilicatanesi.org, dove è anche possibile consultare il programma dettagliato delle attività. Sarà possibile accettare solo un numero limitato di adesioni.

