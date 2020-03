Nuova Acropoli invita all'apertura di un corso di "Filosofia ATTIVA" giovedì 12 Marzo alle ore 18:00 presso la sede associativa di via Verona n° 19. Si tratta di un'occasione per vivere la Filosofia in modo diverso da quello accademico: Filosofia Attiva vuol dire riuscire non solo a condurre uno studio teorico, ma soprattutto provare ad applicare gli insegnamenti dei Filosofi nel quotidiano; per quanto infatti sia antica la Saggezza, è sempre applicabile, sempre utile per trovare le risposte che cerchiamo e aiutarci ad essere felici. Il corso è aperto a chiunque voglia conoscersi e mettersi in gioco; prevede 16 incontri settimanali, della durata di due ore.

Il linguaggio è semplice e adatto a tutte le fasce di età, dai ragazzi agli adulti. I temi, trattati in modo originale, abbracciano non soltanto la filosofia occidentale ma anche quella d'oriente: Platone, Confucio, Buddha, Aristotele, Egitto, Seneca, Plotino e molto altro. PER INFO: cell. 380 3305167 - email catania@nuovaacropoli.it - www.nuovaacropoli.it.