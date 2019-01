Vivere la filosofia. Nuova Acropoli Catania presenterà il corso di Filosofia Attiva Mercoledì 6 Febbraio alle ore 19:00 presso la propria sede in Via Verona n°19. Il corso è gratuito e aperto a tutti e prevede 12 incontri settimanali, della durata di due ore. Il linguaggio utilizzato è semplice e diretto e le lezioni sono affrontate con un approccio diverso da quello scolastico. Nuova Acropoli ha l'obiettivo di proporre la Filosofia come la disciplina che ha risvolti pratici nel vivere di ogni giorno; fornire esempi storici di filosofi che hanno provato a dare risposte alle grandi domande che l'uomo rivolge a se stesso e agli altri, da sempre; dar spazio alla propria interiorità, che oggi giorno viene sempre più ignorata e messa a tacere.

I Grandi Filosofi del passato di cui si parlerà durante il corso, sono uomini che hanno provato, con costanza e dedizione, a diventare migliori ogni giorno; sono uomini che hanno vissuto una Filosofia Attiva e la loro esperienza e i loro insegnamenti potrebbero costituire la chiave per guardare se stessi e il mondo con occhi diversi, iniziare a fare qualcosa che ci spinga verso il miglioramento. PER INFORMAZIONI: 380 3305167 - www.nuovaacropoli.it – catania@nuovaacropoli.it.