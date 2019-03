Nuova Acropoli propone un corso di formazione al volontariato in protezione civile giovedì 21 marzo in Via Verona n° 19 alle ore 19:00. Chi non ha mai voluto dare un aiuto concreto a chi, in un momento particolarmente difficile, ne ha avuto bisogno? A chi non è mai capitato di guardare la propria città e sognarla diversa? Più pulita, curata e valorizzata... La verità è che, se ognuno di noi si impegnasse a dare il proprio contributo, potremmo davvero cambiare il mondo, a partire dalla realtà in cui viviamo! Il corso di formazione al Volontariato proposto da Nuova Acropoli è rivolto proprio a tutti i cittadini che vogliono sentirsi parte attiva della città e contribuire al suo miglioramento attraverso opere di ecologia, solidarietà e assistenza alla cittadinanza in caso di emergenze come alluvioni o terremoti. Le lezioni verteranno su una parte tecnica, mirata ad acquisire nozioni base di ecologia, antincendio, primo soccorso, topografia e molto altro; ma il volontario ha anche bisogno di nutrire e comprendere profondamente la parte di sè che lo spinge ad agire: “Perché scelgo di essere un volontario?”. Ecco quindi che il corso prevede anche una parte dedicata all’etica del volontariato. Appuntamento alla presentazione del corso giovedì 21 marzo ore 19:00 in via Verona 19.