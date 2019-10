Corso di magia per bambini. Domenica 27 ottobre alle 16:30 torna il corso di magia per bambini (6-12 anni). La magia, intesa come prestigiazione, è una delle forme artistiche più divertenti e istruttive. Ci si può avvicinare alla prestigiazione anche con uno spirito scientifico: sono tanti e affascinanti i meccanismi psicologici che consentono al prestigiatore di ingannare i nostri sensi. Conoscerli può servire a capire meglio come funziona la mente e, magari, ci può anche aiutare a non cadere nei tanti trabocchetti di cui la strada della vita è cosparsa. Inoltre realizzare trucchi e giochi di prestigio migliora notevolmente le capacità di coordinazione oculo manuale dei ragazzi e le capacità di visione selettiva.

Il corso è tenuto del mago Dimis una delle maggiori promesse italiane nel mondo della prestitigitazione che seguirà i ragazzi alla fine del corso verrà inoltre fornito loro il kit dei trucchi del mago principiante e l'attestato di allievo mago, laboratorio in esclusiva per il LUDUM. Prenotazione obbligatoria al 3485205905 , solo 20 posti affrettatevi. Il costo è di soli 15€ a bambino.