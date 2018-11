Corso di pianificazione moderna - Chef Martino Beria

Torna lo Chef Martino Beria a spiegare e raccontare in un corso intensivo il suo studio e la sua costante ricerca nel vastissimo mondo della Panificazione. Un mondo articolato, fatto di saperi antichi e moderni che abbracciano sia la teoria sia la pratica. Grandi protagoniste saranno le farine di grani antichi siciliani. Farine prodotte da aziende siciliane conosciute tramite la collaborazione oramai triennale con l’associazione siciliana VegSicilia.

Il programma, vastissimo, spazierà dal lievito madre al suo rinfresco, da come farlo da zero a come conservarlo. Si parlerà anche di fermentazioni in massa , di pieghe di rinforzo ,di cestini di lievitazione e di tantissimo altro. Insomma il 2 Dicembre a Catania presso la Etna Food Academy sarà una domenica ricca di spunti con la possibilità di conoscere segreti e consigli di altissima qualità sulla panificazione moderna da uno dei migliori chef del panorama italiano. A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni corsi@vegsicilia.it.