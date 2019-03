Corso gratuito di tecniche di pasticceria Vegan

Non mancare al corso gratuito tecniche di pasticceria vegan organizzato da Ristoworld Academy in collaborazione con VEGANOK Academy. Il modo più dolce per conoscere la pasticceria vegan, naturale e salutistica. Il corso si svolgerà alla sede Ristoworld lunedì 18 marzo, via Giuseppe Auletta 17, Catania alle ore 17:00. Enza Arena, docente VEGANOK Academy e responsabile del compartimento settoriale "Alimentazioni Alternative" per Ristoworld Italy vi svelerà i trucchi e le tecniche applicate alla pasticceria vegan, le sostituizioni con gli ingredienti di origine vegetale, rivolgendosi a tutti i professionisti del settore ma soprattutto ai pasticceri, amanti e curiosi che desiderano aggiornarsi e soddisfare la crescente richiesta di dolci in linea con i principi dell'etica vegan e adatti ai soggetti intolleranti al glutine, latte, uova e derivati. Il corso è dimostrativo e alla fine verrà consegnato un attestato di partecipazione e relativa degustazione finale. Iscrizione sul sito www.ristoworld.org. Per info mandate un sms su whatsapp al numero 3421223767.