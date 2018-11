Corso pratico di alta pasticceria vegetale - Veg Sicilia

La pasticceria moderna è in continua evoluzione. Nuove generazioni di consumatori crescono sempre più informati su tradizioni e tendenze, attenti ad intolleranze e a regimi nutrizionali personalizzati. Cambiano i gusti, le preferenze, i vizi. Servono nuove alchimie con cui stimolare la golosità, nuove interpretazioni del desiderio attraverso forme e colori lucidi ed invitanti, in grado di catturare l’occhio prima della gola.

La pasticceria vegetale è una pasticceria più leggera, più etica e sicuramente più sostenibile che va incontro alla domanda crescente di dolci senza latte o senza zuccheri aggiunti o senza uova.

In questa giornata imparerai a realizzare la Pasta frolla in tutte le sue declinazioni ( classica, per fondi, sabblè, bretone), il Pan di Spagna e Biscuit da inserimento nelle torte moderne, Cake moderni, Mousse, Ganache e Creme con metodi moderni, Gele, Confetture e Candidatura (cenni), Burro a base vegetale, Emulsione e sostituzione delle uova, Risoluzione dei problemi comuni in pasticceria vegetale.

Il Docente sarà il Prof. Giuseppe Pagano. Professore dell’I.I.S. Antonello di Messina. Laureato in Economia Turistica e Ambientale, ha da sempre lavorato nell’ambito del settore turistico / alberghiero e ristorativo. Il maestro ci parlerà della Pasticceria Vegetale Moderna dalle basi al ripieno, dalla chimica all'estetica del piatto. Un interessantissimo Corso per Amatori e Professionisti che vogliono introdurre nella propria offerta la proposta vegetale. E' prevista una pausa pranzo di 45 minuti circa.Pranzo a Sacco. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso si terrà presso la Etna Food Academy in Piazza Ogninella (dietro Piazza Università). Per partecipare è necessario inviare una email a corsi@vegsicilia.it.