Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Brunori Sas alla Feltrinelli, 'Sotto il cielo di Agata'

1. Brunori Sas presenta 'Cip' alla Libreria Feltrinelli. Cantautore da sempre disincantato, Brunori Sas torna sulla scena, a quasi tre anni dall'uscita di "A casa tutto bene", con "Cip!", un disco che non rinuncia alla forza delle parole e che racconta l’anima introspettiva e sincera del cantautore. Acquista il cd dal 10 gennaio alla Feltrinelli Catania e ritira il pass* che dà accesso prioritario all'evento del prossimo 18 gennaio 2020 a partire dalle ore 18.30.

2. Agatha Catanensis: sulle orme della Martire. Sabato 18 Gennaio 2020. APPUNTAMENTO: Ore 9.30 Piazza Sant'Agata la Vetere. ITINERARIO - Chiesa e Cripta di Sant'Agata la Vetere - Santuario Sant'Agata al Carcere - Chiesa di Sant'Agata alla Fornace.

3. Cancellature e cuciture Mostra di Mauro Leonardi. Dal 14 al 20 gennaio 2020 appuntamento al Monumento dei Caduti del Lavoro per la mostra di Mauro Leonardi dal titolo 'Cancellature e cuciture'. Orari di apertura: 10-13 e 17-20. Vernissage previsto per il 14 gennaio 2020 alle ore 17.00. Ingresso libero.

5. Rassegna Olodrammi - Il Signor Dopodomani. Un monologo di Domenico Loddo. Con Stefano Cutrupi. Voce di Ada Cristiana Nicolò. Regia Roberto Zorn Bonaventura. Aiuto Regia Marcantonio Pinizzotto. Elementi scenici Carlo Omodei. Costumi Aurora Melito. Foto di scena Giuseppe Contarini. Locandina Riccardo Bonaventura. Spettacolo selezionato al Roma Fringe Festival 2019. Sabato 18 Gennaio - ore 21, Domenica 19 Gennaio - ore 18. Rassegna OLODRAMMI. Teatro del Canovaccio - CATANIA.

6. Presentazione del libro 'Emanuele nella battaglia'. Sabato 18 gennaio 2020, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Daniele Vicari dal titolo 'Emanuele nella battaglia'. Accompagnano l'autore Claudio Fava, scrittore e giornalista, e Giuseppe Lorenti, giornalista. Ingresso libero.

7. Presentazione del libro 'La logica della lampara'. Venerdì 17 gennaio 2020, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore di Catania (Piazza Roma) per la presentazione del libro di Cristina Cassar Scalia dal titolo 'La Logica della Lampara'. Ingresso libero.

8. Il Sigillo Spezzato - Puzzle Game del Monastero. Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco. Per difenderlo si hanno solo 120 minuti in cui risolvere misteriosi e controversi enigmi, orientandosi nel convento benedettino più grande d’Europa. Sembra l’incipit di un noir e invece si tratta de “Il Sigillo spezzato”, il puzzle game del Monastero dei Benedettini. L’appuntamento per i giocatori è per venerdì 17 gennaio alle ore 20:30 e 21:30. Il Sigillo Spezzato è come un gioco da tavola dove le pedine sono i visitatori.

9. Spettacolo 'Che farò senza Euridice?'. Domenica 19 gennaio 2020, a partire dalle ore 18.00, appuntamento al 'We Tribe' con lo spettacolo 'Che farò senza Euridice', regia di Marco Tringali. 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐍𝐎𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝟯𝟮𝟬 𝟲𝟰𝟮 𝟯𝟴 𝟵𝟯 - Marco Tringali. 𝟯𝟰𝟬 𝟯𝟰𝟬 𝟯𝟰 𝟰𝟯 - Lara Marta Russo.

10. Visita al Pozzo di Gammazita. L'associazione Gammazita, in collaborazione con la compagnia teatrale Malerba, è lieta di invitarvi all'appuntamento con la Catania Leggendaria dedicato alla scoperta della Catania Medioevale e della Leggenda di Gammazita. Domenica 19 gennaio ore 12:00. Appuntamento e raduno davanti la sede dell'Associazione Culturale Gammazita e Lunaria, la libreria di Gammazita, Piazza Federico di Svevia, 92-93 #Catania.

11. Jazz in Cortile - Amato Jazz Trio. La rassegna Jazz in Cortile questa settimana presenta Amato Jazz Trio. Elio Amato - piano/trombone, Alberto Amato - double bass, Loris Amato - drums. Direzione artistica: Francesco Vaccaro. E' consigliata la prenotazione del tavolo in sala a causa dei posti limitati telefonando al 3477578951.

12. Mostra Caravaggio Immersive. La mostra, prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, è un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi anni di vita del pittore. Con l’ausilio di proiezioni immersive e ricostruzioni digitali, “Caravaggio Immersive” riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in fuga da Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello stesso. In mostra anche 14 caravaggeschi tra cui importanti opere di Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera, Matthias Stomer e Mario Minniti. “Caravaggio Immersive” sarà ospitata dal 12 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 al Museo Civico Castello Ursino di Catania.

13. Presentazione del libro 'Le ultime donne'. Appuntamento venerdì 17 gennaio 2020 con la presentazione del libro di Stefania Coniglio dal titolo 'Le ultime donne'. La vita migrante. Accogliere, crescere, educare in comunità. Big Mama, Flower, Ro, Myself... sono solo alcune delle ultime donne ospitate nella comunità di accoglienza della Cooperativa Prospettiva, arrivate dalla vicina Mama Africa per scappare dalla guerra e dalla miseria, alla ricerca di un futuro migliore. Come in un villaggio, la comunità di accoglienza è un microcosmo dove si fa esperienza concreta della diversità; attraverso la condivisione e la contaminazione reciproca si raggiunge il significato più basilare del termine integrare: aggiungere per completare.

14. Messa della Reliquia di Sant'Agata. La Chiesa di Sant'Agata la Vetere invita la cittadinanza alla Messa in onore della Reliquia di Sant'Agata. Ore 16:30 arrivo della Santissima Reliquia. Ore 17:00 momento di riflessione. Ore 18:00 Messa con benedizione e bacio della Reliquia. Ingresso libero.

15. Mostra fotografica 'Sotto il cielo di Agata'. La mostra fotografica di Fabrizio Villa dedicata alla sua città. Le immagini aeree di Catania realizzate dal fotogiornalista siciliano saranno esposte all’interno di una delle preziose sale della Badia di S.Agata. Un percorso culturale inserito all’interno del programma ufficiale della festa di Sant’Agata 2020 sarà l’occasione per ammirare, per la prima volta, una selezione delle fotografie che hanno fatto parte dell’audiovisivo omonimo proiettato sulla facciata di Palazzo dei Chierici in piazza Duomo il 28 gennaio 2017.