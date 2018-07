Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Alkantara Fest, Festa della Birra, Francesca Michielin LIVE

1. Alkantara Fest 2018 dal 26 luglio al 5 agosto 2018

„Alkantara Fest 2018 International folk and world music festival – XIV edition. Alkantara Fest 2018 dal 26 luglio al 5 agosto 2018

„Pisano di Zafferana Etnea, Linguaglossa, Sant’Alfio, Bronte, Catania, Mascali, Mascalucia. Sono queste le sedi della XIV edizione dell’Alkantara Fest, festival internazionale di folk e world music in programma dal 26 luglio al 5 agosto, rassegna itinerante che ha fatto della world music la sua cifra stilistica ma anche l’ingrediente principale di una ricetta culturale vincente. Il Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Darshan e diretto artisticamente da Mario Gulisano, si propone di far conoscere e diffondere una cultura musicale “altra”, attraverso il coinvolgimento di artisti internazionali che quest’anno spaziano dal folk contemporaneo e tradizionale ai ritmi berberi, dalle sonorità mediterranee alle melodie balcaniche.

2. ​​​​​​​“trecastagni international music festival”: la musica classica sotto le stelle

„'Trecastagni International Music Festival'. ​​​​​​​“trecastagni international music festival”: la musica classica sotto le stelle

„Torna l’appuntamento con la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVII edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto a Trecastagni, nel cortile della Chiesa Madre S.Nicola. Musica sotto le stelle in occasione del “Trecastagni International Music Festival”, la rassegna estiva di concerti, giunta alla XVI edizione, che si terrà dal 22 luglio al 5 agosto nel centro storico di Trecastagni presso il suggestivo cortile en plein air della Chiesa Madre S.Nicola, in via salita Arciprete Torrisi, 1.

3. Festa della Birra Valverde 2018 dal 27 al 29 luglio 2018

„Festa della Birra Valverde 2018. Festa della Birra Valverde 2018 dal 27 al 29 luglio 2018

„Torna il 27 - 28 - 29 Luglio uno degli eventi più importanti in tutto il Sud Italia dedicato alla Birra. Ai piedi del vulcano attivo più alto d’Europa, Valverde e la sua splendida Piazza del Santuario faranno da cornice a questa meravigliosa rassegna. Tanti Produttori locali e Birrerie di qualità ci guideranno alla scoperta di una tra le più antiche bevande mai prodotte dall’uomo. A condire il tutto spettacoli di Musica e il consueto mercatino di artigiani.

4. Sagra 'Sutta u puzzu' ad Acicastello dal 27 al 29 luglio 2018

„Sagra 'Sutta u puzzu' ad Acicastello. Sagra 'Sutta u puzzu' ad Acicastello dal 27 al 29 luglio 2018

„Dal 27 al 29 luglio 2018 appuntamento ad Acicastello, al porticciolo, con la sagra 'Sutta u puzzu'. Degustazione del pesce di Luglio con lo chef Nino Testa: rivalutazione del territorio, gastronomia, musica LIVE e divertimento. Ingresso libero. Evento organizzato dalla Pro Loco.

5. trekking e mindfulness sull'etna dal tramonto all'eclissi lunare

„Trekking e Mindfulness sull'Etna. trekking e mindfulness sull'etna dal tramonto all'eclissi lunare

„Trekking e mindfulness sull’Etna (Monti Sartorius) dal tramonto al chiaro di luna piena in una data speciale dove si attende l'eclissi lunare totale. In questo scenario unico ed incantato, legato alla natura e ai suoi colori, si rallenteranno i ritmi consueti per sperimentare la sensazione di benessere e relax data dalla Mindfulness.

6. Francesca Michielin LIVE a Zafferana il 28 luglio 2018

„Francesca Michielin LIVE a Zafferana. Francesca Michielin LIVE a Zafferana il 28 luglio 2018

„La programmazione musicale di Etna in Scena aggiunge un altro grande nome al prestigioso cast di quest’anno: il palco dell’Anfiteatro Falcone Borsellino si prepara ad accogliere l’atteso ritorno dal vivo di FRANCESCA MICHIELIN (sabato 28 luglio, ore 21.30): dopo aver conquistato i principali club di tutta Italia passando per sold out e raddoppi, sarà protagonista delle line up dei più importanti festival musicali.

7. Erba Inchiostro - Passeggiata narrativa all'Orto Botanico il 28 e 29 luglio 2018

„Erba Inchiostro - Passeggiata narrativa all'Orto Botanico. Erba Inchiostro - Passeggiata narrativa all'Orto Botanico il 28 e 29 luglio 2018

„Sabato 28 e domenica 29 luglio all’Orto Botanico di Catania andrà in scena “Erba inchiostro”, una passeggiata narrativa a cura di Officine Culturali, per scoprire i segreti del museo verde dell’Università di Catania. Tre guide surreali, con il racconto e il canto, accompagneranno gli spettatori alla scoperta della magia dell’orto e delle sue collezioni in una narrazione tra botanica, storia e leggenda.

8. Festa dell'Arancino a Ragalna il 28 e 29 luglio 2018

„Festa dell'Arancino a Ragalna. Festa dell'Arancino a Ragalna il 28 e 29 luglio 2018

„Sabato 28 e domenica 29 luglio 2018 appuntamento a Ragalna con la 'Festa dell'Arancino'. La festa si svolgerà in Piazza Cisterna a cura de 'L'arancino dell'Etna'.

9. nordgarden - "changes" live at spiazzō

„Nordgarden - "Changes" LIVE at Spiazzō. nordgarden - "changes" live at spiazzō

„Nordgarden. Presentazione del nuovo album "Changes”. Sono cambiate un bel po’ di cose da quando Nordgarden ha pubblicato il suo ultimo album in inglese nel 2012. Non si può certo dire che il norvegese non abbia combinato niente nel frattempo. Ha vissuto 4 anni in Sicilia. Nel 2013 ha pubblicato un album in italiano. Nel 2014 si è esibito in più di 140 concerti in giro per l’Europa e nell’anno seguente ha realizzato un album dal vivo: “Live in Dresden”. D’altro canto il nuovo album “Changes” è un capitolo del tutto nuovo.“

10. lorenzo chinnici “ angeli a calatagèron “ caltagirone

„Mostra di Lorenzo Chinnici - 'Angeli a Caltagirone'. lorenzo chinnici “ angeli a calatagèron “ caltagirone

„Lorenzo Chinnici “ Angeli a Calatagèron “ Caltagirone. Con la partecipazione di Craig Warwick “L’uomo che parla con gli Angeli”. Per la prima volta nella storia dell'arte. 21 luglio - 20 agosto 2018, Caltagirone. Piazza Municipio, 1 – 95041 Caltagirone (CT). Mostra in allestimento fino al 20 agosto: orari: 12.00 -16.30 / 18.30 - 21.30.

11. Ornella Vanoni LIVE a Zafferana il 29 luglio 2018

„Ornella Vanoni LIVE a Zafferana. Ornella Vanoni LIVE a Zafferana il 29 luglio 2018

„Il prossimo 29 luglio 2018, a partire dalle ore 21.30, appuntamento a Zafferana Etnea con il concerto LIVE di Ornella Vanoni.

12. giorgio montanini - eloquio di un perdente

„Giorgio Montanini - Eloquio di un perdente. giorgio montanini - eloquio di un perdente

„Torna a Catania nello spazio all'aperto di Zo Giorgio Montanini con il suo ultimo monologo,che rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una.“ giorgio montanini - eloquio di un perdente

„Per la stagione 2017 è stato tra i protagonisti della trasmissione Nemo Nessuno Escluso (Rai2) e di una lunga tournèe con il suo sesto monologo “Per quello che vale”. Attualmente è impegnato in una nuova tournèe che tocca diverse città italiane con il nuovo live. Prevendita Ticketone.

13. eclipse night

„Eclipse Night - Mani Pura. eclipse night

„La prossima eclissi di luna del 27 Luglio sarà la più lunga e spettacolare di tutto il secolo. Cucina Manipura vi invita a trascorrere questa straordinaria serata a Viagrande, nell'accogliente giardino di Casa dei Sognatori, con un gustosissimo buffet, tanti vini in degustazione e buona musica.

14. Elettro Dark LIVE 'Oltre' il 28 luglio 2018

„Elettro Dark LIVE 'Oltre'. Elettro Dark LIVE 'Oltre' il 28 luglio 2018

„Amanti della musica anni '80? Allora non mancate alla serata del 28 luglio 2018. Si esibiranno gli ElettroDark, cover band dei Depeche Mode. La band è composta da Francesco Garofalo (Drum), Vincenzo Milazzo (Guitars), Fabrizio Bandiera (Bass), Salvo Milazzo (Synthesizers), Davide Coccimiglio (Vocal). Appuntamento all'Oltre Risto Pub di Mascalucia a partire dalle ore 21.00.

15. Grande concorso "Vinci un'estate di premi al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania"

„Grande concorso "Vinci un'estate di premi" al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania. Grande concorso "Vinci un'estate di premi al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania"

„Fino al 26 agosto c’è una bella sorpresa per tutti i clienti del Centro Commerciale Auchan Porte di Catania: il grande concorso ”Vinci un’estate di premi”. Basta un acquisto di almeno 5€ o superiori nei negozi del Centro per ricevere il coupon invito da presentare, insieme a tutti gli scontrini della settimana, presso il desk dedicato in Galleria, attivo solo il sabato e la domenica. In palio tantissimi premi per l’estate e fino a 2.000 euro in shopping card da utilizzare con una personal shopper!

“