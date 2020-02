Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, Street Art Bus Tour, Paranormal Circus

1. Lungomare Fest - Le Pulci di città. Lungomare Fest -Le Pulci di Città il 1 marzo 2020

„1° marzo ore 10,00 – 18,00. L'Amministrazione Comunale organizza la manifestazione denominata "LUNGOMARE FEST" dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 1° marzo 2020 - per il potenziamento delle attività Sociali, Sportive, Culturali, Artigianali e Commerciali rivolte alla cittadinanza ed ai numerosi turisti.

2. Paranormal Circus. Paranormal Circus dal 21 febbraio all'8 marzo 2020

„Lo show horror del Paranormal Circus emoziona, mette i brividi e cattura il pubblico attimo dopo attimo, questo è il segreto che permette di offrire sempre il meglio dell'intrattenimento. Comuni mortali: “Lasciatevi terrorizzare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

3. Street Art Bus Tour. Street Art Bus Tour - Catania il 1 marzo 2020

„Un percorso cittadino in autobus, organizzato e curato da CityMap Sicilia e dall’artista Alice Valenti, nato per far conoscere ai catanesi e ai turisti alcuni tra i più significativi interventi d’arte pubblica cittadina. Un’operazione volta a promuovere la mobilità sostenibile, la cultura e la street art locale.“

4. Mostra 'The iceberg'. Dal 23 febbraio presso lo spazio Plenum – Fotografia Contemporanea di Catania, The Iceberg, personale dell’artista romano Giorgio Di Noto la cui ricerca si focalizza sullo studio dei materiali e dei linguaggi della fotografia e del rapporto tra processi tecnici e contenuti delle immagini. La mostra visitabile fino al 12 aprile è a cura di Chiara Capodici.

5. 'I Benedettini nella storia di Catania'. I Benedettini nella storia di Catania l'1 marzo 2020

„Dopo il successo di Catania tra le "Meraviglie" di Alberto Angela, appuntamento con il tour "I Benedettini nella storia di Catania". Domenica 1 Marzo 2020 ore 09:15 - Durata 3 ore. Le tappe del tour - Visita dei 2 chiostri - Il coro di notte - Il Giardino dei Novizi - Le cucine - Le cantine - La biblioteca - Chiesa di S. Nicolò - Organo di Donato Del Piano -La Meridiana -Salita ai camminamenti di gronda.

6. 'Non Plus Ultras'. non plus ultras

„Sabato 29 febbraio alle ore 21,00 e domenica 1 marzo alle ore 18.00, presso Zō Centro Culture Contemporanee di Catania, andrà in scena "Non Plus Ultras" con Adriano Pantaleo, drammaturgia e regia di Gianni Spezzano.“

7. Kryptonite. 'Kryptonite' al Teatro Machiavelli il 29 febbraio 2020

„Il Teatro Machiavelli in collaborazione con Fondazione Lamberto Puggelli, Associazione di promozione sociale “Ingresso Libero”, Università degli Studi di Catania presenta KRYPTONITE. Drammaturgia e regia Orazio Condorelli con Peppe Macauda, disegno luci Salvatore Frasca, organizzazione Santa Briganti.

8. 'Novanta Novantesimo Cancello'. Spettacolo 'Novanta Novesimo Cancello' il 29 febbraio e l'1 marzo 2020

„Spettacolo cine-teatrale. Produzione artistica: Associazione Culturale ARTWORK. Drammaturgia: Vincenza Tomaselli, Carmen Battaglia, Valentina Giuffrida. Attrice: Annalisa Insardà. Video: Giordano Gennaro, Elaine Carmen Bonsangue, Valentina Giuffrida, Vincenza Tomaselli. Musica e Suoni: Gabriella Barbagallo, Salvatore Adorno. Grafica: Samuele Gay. Regia: Vincenza Tomaselli.

9. Presentazione del libro 'Avaria'. Presentazione del libro 'Avaria' il 29 febbraio 2020

„Sabato 29 febbraio appuntamento a partire dalle ore 18.00 all'Antica Libreria per la presentazione del libro di Vladimir Di Prima dal titolo 'Avaria'.

10. Presentazione del libro 'La grande ragnatela'. Presentazione del libro 'La grande ragnatela' il 29 febbraio 2020

„Sabato 29 Febbraio, alle ore 18:00 , la scrittrice e attivista Vera Navarria presenterà LA GRANDE RAGNATELA di Silvina A. Bentivegna. Sarà presente anche una rappresentanza del Centro Antiviolenza Thamaia. Ingresso libero. “



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/eventi/presentazione-libro-grande-ragnatela-29-febbraio-2020.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

11. 'Bastardi' al We Tribe. 'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

„𝗪𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 e 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗰𝗵𝗶 presentano 𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔𝗥𝗗𝗜, scritto e diretto da Marco Tringali. Collaborazione testuale e drammaturgica di Salvo Giorgio. 'Bastardi' al We Tribe da febbraio a maggio 2020

„W𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗘 è un centro culturale gestito e amministrato dalla compagnia teatrale e associazione culturale Teatro degli Specchi.

12. Lettura animata e laboratorio creativo - Uguaglianza di genere. 'Lettura Animata E Laboratorio Creativo - Uguaglianza di Genere' il 29 febbraio 2020

„Sabato 29 Febbraio ore 10.30 leggeremo insieme "Mary si veste come le pare" . La lettura animata rientra nel progetto "Raccontare la parità:educare alla parità di genere attraverso gli albi" di Tiziana Squillaci con la partecipazione di Ambulanza Letteraria.

13. Spettacolo 'Il panico'. il panico

„Il primo spettacolo della nuova stagione prodotta da Teatroimpulso è: “Il panico” del drammaturgo argentino contemporaneo Rafael Spregelburd. Il testo è tratto dall’Eptalogia di Hieronymus Bosch, una raccolta di opere ispirata alla tavola dei sette peccati capitali del pittore.

14. 'Le meraviglie della Timpa'. le meraviglie della timpa: le chiazzette e la gazzena

„Sharing Sicily ci porta alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Riserva della Timpa, con il suggestivo sentiero delle chiazzette, percorso a strapiombo sul mare, e la Timpa Gazzena, altro gioiello naturalistico e storico.“ le meraviglie della timpa: le chiazzette e la gazzena

„Meeting point ore 9:30 puntuali davanti Villa Belvedere, Acireale. “



Seguici su Facebook: Potrebbe interessarti: http://www.cataniatoday.it/eventi/le-meraviglie-della-timpa-le-chiazzette-e-la-gazzena-7185524.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/CataniaToday/215624181810278

15. Incontro 'Il volo di Leonardo'. Incontro 'Il volo di Leonardo' il 29 febbraio 2020

„Percorso creativo per bambini a partire da 5 anni. In questo percorso si affrontano i temi relativi all’elemento “aria” e forza di gravità. Il percorso si sviluppa attraverso un primo momento di presentazione del genio di Leonardo Da Vinci e della sua idea di far volare l’uomo. Attraverso l’analisi e seguendo il metodo scientifico, gli alunni sono spinti a riflettere su come possa essere realizzabile tale impresa. Con dei momenti ludici, si verificheranno le ipotesi fatte.“