Natale, cosa fare il 25 dicembre a Catania

- Merry Christmas market in via Minoriti

Una selezione di artigiani che fa con passione il proprio lavoro e realizza dei prodotti, piccole testimonianze d’arte, interamente a mano

- Montesano Street Store

Il Mercatino sarà attivo tutti i giorni dal 30 novembre al 28 dicembre dalle 10.00 alle 22.00. Oltre alle caratteristiche casette saranno presenti per tutta la durata del mercatino: - Area Kid - Musica Live - Artisti di strada - Calendario dell’avvento 3D - Uno scatto per il Natale - L’angolo degli artisti e tanto altro ancora.

- Le Pulci in città - Villaggio di Natale

Piazza Università. Il Villaggio di Natale è una festa per tutti i sensi: ascoltare e poi ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda

- Yoga con bagno sonoro di Arpa e campane tibetane al centro Multikulti

Il suono dell’Arpa e i Mantra (canti che generano pace e benessere) accompagneranno la pratica di yoga. L'obiettivo è armonizzare, proteggere e sviluppare l’agilità del corpo migliorando l’efficienza e la concentrazione mentale. (Costo € 10,00 - Per info e prenotazioni

392 4676955)

- Teatro Coppola: Servire il vinile + Avanzo Party

Mercoledì 25 dicembre 2019, ore 21:00, il teatro Coppola organizza Servire il vinile + Avanzo Party. Una serata di musica e cibo in cui i partecipanti sono invitati a portare dischi in vinile e ciò che è avanzato del cenone del 24 sera e del pranzo di Natale, per consumarlo tutti insieme.

- Happy ChristMAs

La notte del 25 dicembre al MA Catania Celebriamo il Natale. "La Vigilia con i Tuoi, MA il Natale quì con Noi". Ingresso in lista: dalle ore 21 alle 23 €2; dopo €10. Tavoli Privee da €300 x 10 pax. Info line 3477648487.

- Christmas Vudù w/Stash Raiders LIVE

Mercoledì 25 dicembre h. 22.30, ingresso gratuito. Quattro sognatori, quattro musicisti, viaggiatori spazio-temporali nonché retrogamer d’annata

Cosa c'è da vedere al cinema il giorno di Natale?

Ecco tutti i film di Natale 2019, per grandi, per bambini e per tutta la famiglia, appena usciti o in uscita nei nostri cinema per le feste di fine d'anno