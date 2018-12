Cosa fare a Catania a Capodanno: tutti gli eventi del 31 dicembre 2018

1. Capodanno - 4SPA Catania il 31 dicembre 2018

„Capodanno sotto le stelle quello che si terrà al 4SPA il 31 dicembre 2018. Cenone, hotel, area animazione, tre piste da ballo, fuochi d'artificio, vip priveè, suite night. Possibile aggiungere il pacchetto SPA.

2. La Casa de Año Nuevo at MA Catania il 31 dicembre 2018

„Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo, il MA si trasforma nel set principale de LA CASA DE PAPEL (La casa di carta), la serie televisiva spagnola più vista di tutti i tempi, ideata da Álex Pina. “La Casa de Año Nuevo | Elegant & Bizarre, evento esclusivo in cui follie, suspense, misteri, eccessi e allegria saranno le parole chiave di una nottata tutta all’insegna del divertimento, dell’eleganza e della trasgressione.“

3. Capodanno 2019 in piazza a Catania il 31 dicembre 2018

„Anche quest'anno per salutare il 2018 e dare il benvenuto al 2019 sarà possibile festeggiare il Capodanno in Piazza Duomo. Per ulteriori informazioni su quelli che saranno gli eventi ai quali si potrà assistere cliccare sul seguente link o andando sul sito ufficiale del Comune di Catania.

4. Il Capodanno all’Aquadelferro il 31 dicembre 2018

„Lunedì 31 dicembre 2018 appuntamento a partire dalle ore 20.00 all'Aquadelferro ad Acireale per il cenone di Capodanno. Buon cibo e buona musica per festeggiare l'arrivo del 2019.

5. Capodanno a Villa Rigoletto il 31 dicembre 2018

„CAPODANNO 2019 a Villa Rigoletto. Gran Cenone Gourmet, a cura dello Chef Salvo Samperi. Intrattenimento con MAPU EVENTI. Photo booth a inizio serata. Cantante live durante la cena. Animazione adulti e bambini. Dj per ballare fino alla mattina.

6. Cena di Capodanno all'Agriturismo Sicilia Blandano il 31 dicembre 2018

„GRAN BUFFET DI CAPODANNO CON FESTA DANZANTE. Festeggia all'agriturismo Blandano la notte di san Silvestro. Solo €40 a persona. Solo su prenotazione.

7. Gran Cenone di Capodanno - Quattrochiacchiere il 31 dicembre 2018

„Concludi in bellezza il 2018, e inizia al meglio il tuo 2019 con il gusto e la prelibatezza dei piatti di Quattrochiacchiere. Menù per i più piccoli che prevede: - tagliere di salumi e formaggi - lasagne al ragù - cotoletta con patate al forno - hamburger. Durante la serata, musica e intrattenimento. Posti limitati.

8. Capodanno in Cantina il 31 dicembre 2018

„L'azienda Patria vi aspetta in cantina per attendere insieme l'inzio del nuovo anno. Capodanno in Cantina, che giunge alla quinta edizione, è una serata di festa all'insegna della buona cucina, del buon vino e della bella compagnia, in una location di grande suggestione immersa nei vigneti dell'Etna.

9. Cenone di Capodanno da Palinuro il 31 dicembre 2018

„Passa la sera del 31 dicembre in compagnia gustando le portate a base di pesce. Prezzo promozionale di 65 euro a persona che comprende: -flute di benvenuto con tartina di salmone al ragù d'ananas.“

10. Ellen Allen e Domenico Crisci Bec all'ECS Dogana il 31 dicembre 2018

„Lunedì 31 dicembre, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo 'Ellen Allien at With Love NYE (Catania) + Domenico Crisci - Bec'. “