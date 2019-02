Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Concerto di Sant'Agata, Lautari LIVE, Notte dei musei

1. Concerto di Sant’Agata il 1 febbraio 2019

„Tre moschettieri per Sant’Agata. Quest’anno infatti, venerdì 1 febbraio, alle ore 20,30, saliranno sul palcoscenico del Teatro tre giovanissimi musicisti catanesi, tutti provenienti dalle classi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Catania, quasi in risposta al motto «Giovani, Agata guarda verso di voi», che fa da tema conduttore dell’evento. Tre pagine amatissime dal grande pubblico saranno il banco di prova dei talenti etnei.

W Friday at MA Catania il 1 febbraio 2019

„La festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà di tutta l’isola. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance.

Jungle Friday Dogana - Bisbetic, Michael Milazzo&The Mekanism l'1 febbraio 2019

„Venerdì 1 febbraio 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo 'Jungle Friday Dogana - Bisbetic, Michael Milazzo&The Mekanism'.

MADRI di Catania. Percorsi agatini e della maternità dal 26 gennaio al 9 febbraio 2019

„Catania ha avuto tante Madri. Scopri con noi questo percorso tutto al femminile ripercorrendo le tappe fondamentali della nostra storia catanese: da Demetra alla Madre della Cappella Bonajuto attraverso il patronato di Agata.

lautari "fora tempu"_mit

„MIT Musica Intrattenimento Teatro presenta i LAUTARI al Piccolo Teatro della Città. Una band che non ha bisogno di molte presentazioni nella nostra Catania e che torna in città, presentando il loro ultimo lavoro: FORA TEMPU. Trenta lunghi anni di musica insieme. La tradizione è stata la loro fonte, l'innovazione il loro obiettivo. Tra concerti, teatro e danza hanno collaborato con una miriade di artisti, toccando una vasta gamma di stili pur rimanendo fedeli al loro suono e ai loro strumenti acustici. Hanno all'attivo sei album.

Io Dali al Castello Ursino di Catania il 9 e 10 febbraio 2019

„Io Dalí: un grande viaggio nella mente di uno dei più geniali artisti del XX secolo. Dalla costruzione di un mito, all’immortalità. In occasione del trentennale della scomparsa del maestro catalano (23 gennaio 1989) la mostra svela l’immaginario di Salvador Dalí portando i visitatori nella Vita segreta del genio poliedrico. “io Dalí”, al Museo Civico Castello Ursino dal 17 novembre 2018 al 10 febbraio 2019, passerà in rassegna, attraverso 16 dipinti, 21 opere su carta, 24 video, 86 fotografie e 29 riviste il modo in cui il pittore è stato capace di creare il proprio personaggio rendendo opera d'arte ogni suo gesto; indagando e rivelando l’altra vita dell’artista catalano, quella meno conosciuta, fondamentale per comprendere la sua incredibile personalità. “

i promessi sposi - commedia brillante di aldo lo castro

„Aldo Lo Castro, ha saputo ben gestire il capolavoro manzoniano, estrapolando i personaggi più ricorrenti del romanzo, e rispettandone le coordinate e le caratteristiche; ha ricreato le situazioni e gli stessi personaggi, guardando la storia da un’altra angolazione, quella comica, consegnandoci un lavoro esilarante dall’inizio alla fine, dove non esiste un protagonista, ma dove tutti sono protagonisti, ognuno con la propria caratteristica, esasperandola, così come vuole la regola della comicità.

Notte dei musei: San Nicolò il 2 febbraio 2019

„In occasione della prima Notte dei Musei dell'anno 2019 promossa dal Comune di Catania, l'Associazione Guide Turistiche Catania è lieta di informarvi che sabato 2 Febbraio saranno organizzate le visite guidate alla Chiesa Monumentale di San Nicolò l'Arena dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

Luci ed ombre al Monastero il 2 febbraio 2019

„Sabato 2 febbraio 2019, in occasione della Notte bianca" per Sant'Agata, si svolgeranno le visite guidate serali del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena, un’opportunità per conoscere e scoprire in notturna uno dei conventi più grandi d’Europa. Dalle 20.00 alle 23.00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia. “

catania esoterica

„Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli religiosi, profani, massonici, erotici ed esoterici. Sarà data una interpretazione alle statue poste sugli abachi del portale della Chiesa del Santo Carcere, alle stelle a cinque e a sei punte del castello Ursino, al sincretismo che lega S.Agata a Iside.

Degustazione di Arancia Rossa di Sicilia BIO il 2 febbraio 2019

„Sabato 02 febbraio presso Agrinova Bio, in occasione del mercatino degli agricoltori, trascorrerete una mattinata dedicata alla conoscenza di questo meraviglioso frutto e delle sue proprietà con diversi momenti di degustazione di spremute di prodotto fresco, di marmellate e di alcune ricette a base di arance di cui daremo copia ingredienti ed inolte assaggeremo dei dolci a base di arance rosse, tutto rigorosamente certificato.“

domenica al macs | biglietto ridotto

„BIGLIETTO RIDOTTO 3€ | Domenica 3 Febbraio. In esposizione la collezione permanente del MUSEO ARTE CONTEMPORANEA SICILIA. 10.30 | 17.30 chiuso il lunedì. Informazioni: info@museomacs.it | www.museomacs.it.

E' Terra di Agata il 3 febbraio 2019

„Un’occasione per raccontare la vita di Sant'Agata attraverso la storia e le tradizioni che da sempre ci hanno affascinato e che continueranno a farlo. Spettacoli teatrali, musica, laboratori per bambini, mostre e visite guidate animeranno per tutta la giornata gli spazi di Land e avranno come comune denominatore la Santuzza.“

tour dei teatri catanesi

„Il tour prevede la visita e lo studio dei teatri romani catanesi. Inizio con l’anfiteatro romano di piazza Stesicoro, si parlerà della sua storia e delle sue leggende, l’imponente struttura costruita in epoca imperiale romana, probabilmente nel II secolo, ai margini settentrionali della città antica, a ridosso della collina Montevergine che ospitava il nucleo principale dell'abitato.“

'I tre moschettieri' al Piccolo teatro della città il 3 febbraio 2019

„Lo spettacolo, quarto appuntamento della Stagione Ragazzi del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, andrà in scena domenica 3 febbraio (ore 17.30) al Piccolo Teatro della Città (via Ciccaglione, 29 – Catania). In scena, le attrici Cinzia Maccagnano, Egle Doria, Oriana Cardaci, Marta Cirello, Alessandra Barbagallo, Stefania Micale. Le musiche originali di Salvo Nigro, i costumi di Monica Mancini le scene di Mariella Beltempo&Rosalba Cannella.“