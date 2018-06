Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Carmen Consoli&Friends, PopupMarket, Festa dell'Arancino

1. "Carmen Consoli & Friends" a Piazza Duomo il 1 giugno 2018

„Carmen Consoli ha annunciato un concerto-evento che il prossimo 1° giugno la vedrà esibirsi dal vivo insieme ad alcuni ospiti nella sua Catania. L'evento, battezzato "Carmen Consoli & Friends", sarà ospitato da Piazza Duomo (in precedenza era previsto alla Villa Bellini). Di questo concerto-evento Consoli "sarà l'anima artistica", come si legge dal comunicato stampa, e "sta invitando gli artisti incrociati in oltre vent'anni di carriera". Con lei, il prossimo 1° giugno sul palco di Piazza del Duomo a Catania, ci saranno la Bandabardò, Samuele Bersani, Elisa, Mario Venuti, Marina Rei e gli amici Daniele Silvestri e Max Gazzè, con i quali la “cantantessa” ha portato avanti diverse collaborazioni, da ultimo il format live a tre inaugurato lo scorso anno a Barolo.

2. Pop Up Market Sicily • 2-3 Giugno 2018 • Villa Bellini

„POPUPMARKETSICILY - Palm #Bellini edition • Sabato 2 GIUGNO 2018 | 17.00-01.00 • Domenica 3 GIUGNO 2018 | 11.30-00.00 al Giardino Bellini. Pop Up Market Sicily festeggia la “La Repubblica Italiana” con una #PalmBellini edition in una delle location più belle di Catania, ovvero il Giardino Bellini, il polmone verde della città.“

4. Festa dell'Arancino dal 31 maggio al 3 giugno 2018

„Sta per tornare la Festa dell'Arancino, giunta alla sua 5° edizione. Dal 31 Maggio al 3 giugno vi aspettiamo a Nicolosi al Rifugio Sapienza con un programma ricco di appuntamenti: musica dal vivo, spettacoli, animazione, passeggiate in bici e tanti gustosissimi arancini.

4. Learn by Movies - Arena Argentina: Omaggio ad Ennio Morricone l'1 giugno 2018

„Venerdì 1 giugno alle ore 21 presso l'Arena Argentina, via Vanasco 10 Catania, si conclude il Learn by Movies 15^ edizione, la rassegna cinematografica in lingua originale dell'Università di Catania. L'ultimo evento in programma è "Omaggio a Ennio Morricone", una serata che celebra il grande compositore italiano, in questi mesi in tour mondiale per i suoi 60 anni di carriera culminati con il Premio Oscar vinto per le partiture del film di Quentin Tarantino The Hateful Eight.

5. 'Aetna String Quartet&Tricoli' LIVE al Museo Diocesiano il 3 giugno 2018

„Domenica 3 giugno 2018 Aetna String Quartet&Tricoli al Museo Diocesano di Catania - via Etnea, 8 - Catania. Biglietteria: € 10 intero, € 8 over 65ed € 5 under 13 e studenti.“

6. fiera del disco di catania - 3 giugno 2018

„50 selezionatissimi espositori per un’offerta varia e completa, che vi aspetta al Hotel Mercure Excelsior. 3 giugno – Catania – Hotel Mercure Excelsior, P.zza G.Verga, 39. 9^ Mostra Mercato del Disco. Orari al pubblico 10:00-21:00 (50 espositori). Ingresso al pubblico: libero. Organizzazione: Ernyaldisko.

7. catania romana e bizantina: la città antica

„Ripercorrerete, in un suggestivo viaggio nel tempo, la Catania romana e bizantina, in un itinerario che vi permetterà di conoscere le testimonianze archeologiche e storiche sopravvissute alle catastrofi sismiche ed eruttive. catania romana e bizantina: la città antica

„Meeting point ore 9:00, Villa Pacini. Info e prenotazione. Il tour avrà un contributo di partecipazione di euro 10 a persona. Gratuito per ragazzi sotto i 13 anni.

8. aria di festa. gran finale di squonk! piccoli al teatro coppola

„Aria! Strampalati esperimenti e formidabili scoperte sull’invisibile di e con Danilo Allegra+Wild Portraits a cura di Daniele Melarancio e Angelo Licciardello+Il fantastico universo di Libo' Libreria Dei Ragazzi E Degli Errori.“



9. Il MercaBio il 3 giugno 2018

„Domenica 3 giugno 2018 appuntamento a partire dalle ore 7.30 a San Giovanni La Punta presso Terra Lab con il 'Mercabio'. eccellenze siciliani e prodotti biologici a km zero.

10. Il Circo di GiòGiò LIVE al Gammazita il 3 giugno 2018

„Il Circo di GIO’GIO’ nasce nel marzo del 2008. Veri e propri Menestrelli del sorriso i componenti della band definiscono il loro genere Rockomic. Infatti i loro Show sono una sorta di avanspettacolo/ cabarettistico, dove si fondono armonia e intrattenimento, tecnica ed espressività.

11. 'Carl Cox' all'Afrobar l'1 giugno 2018

„ Sabato 1 giugno 2018, a partire dalle ore 20.00, appuntamento all'Afrobar con la serata dal titolo 'With Love presents: Carl Cox at Reset'. Area food and beverage, barbecue, cocktail e tanto altro. “

12. etna photo meeting 2018

„Dal 1° al 10 giugno la prestigiosa cornice di Palazzo Recupero Cutore, nel cuore di Aci Bonaccorsi ospiterà l'Etna Photo Meeting, festival di fotografia organizzato dal Gruppo Fotografico Le Gru di Valverde e giunto alla sua 24esima edizione. Il tema scelto quest'anno è il motto latino "Libri Faciunt Labra" (I libri fanno le parole).

13. Tutto il meglio dello sport al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania

„Lo sport alle porte… letteralmente! Il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania, infatti, offre ai suoi visitatori una bellissima iniziativa patrocinata dal CONI-Comitato Provinciale di Catania, che dal 26 maggio al 3 giungo avrà lo sport come protagonista.“



14. Festa della Repubblica - Pink Style LIVE al Birrificio Namastè il 2 giugno 2018

„Sabato 2 giugno 2018, a partire dalle ore 11.30, appuntamento al Birrificio Namastè con la giornata dedicata alla Festa della Repubblica. Si esibirà la tribute band dei Pink Style. “

15. catania mistica tra storia, miti e leggende

„Il 2 giugno 2018 un sorprendente viaggio alla scoperta dei luoghi legati a Sant’Agata, alla sua vita, al suo martirio e al suo percorso mistico per una delle Sante patrone più amate al mondo. Il sincretismo di Sant’Agata con Iside. Un viaggio tra storia, tradizione, arte e spiritualità per un affascinate viaggio nella Catania mistica.“