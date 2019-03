Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Domenica al Museo, M'illumino di meno, Carnevale sociale

1. Domenica al Museo il 3 marzo 2019

„Domenica 3 marzo 2019 è #DomenicalMuseo, giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche regionali in Sicilia saranno visitabili gratuitamente.

2. Carnevale Sociale di Catania il 3 marzo 2019

„Saliamo tutti sulla stessa barca, salpiamo insieme per riempire di vita e arte le strade cittadine con il Carnevale Sociale di Catania. La festosa carovana è pronta a prendere il largo Domenica 3 Marzo alle ore 16.00, con partenza da Catania Via Etnea - ingresso della Villa Bellini per attraversare tutto il Centro Storico della città tra danze, canti, musica, costumi, giochi, risate e scherzi.

3. "Occhio al buco delle serratura" al Teatro Angelo Musco: biglietti scontati con Catania Today

„CataniaToday offre ai propri lettori la possibilità di assistere agli spettacoli della Stagione 2018-2019 del Teatro Angelo Musco a prezzi scontati. Il prossimo spettacolo, in programma dal 21 febbraio al prossimo 10 marzo, è 'Occhio al buco della serratura'.

4. M'illumino di Meno 2019 al Monastero dei Benedettini l'1 marzo 2019

„Venerdì 1 marzo a partire dalle 19:30 e fino alle 22:00, con un tour guidato ogni mezz’ora, tra la penombra della sera e le luci delle candele vi accompagneremo alla scoperta del monastero contemporaneo raccontato attraverso gli occhi di Giancarlo De Carlo: l’architetto è riuscito a far convivere nell’ex plesso monastico, in cui la natura è parte integrante dell’architettura, elementi contemporanei donandogli nuova vita.

5. Parimpampum LIVE alla Caverna del mastro birraio l'1 marzo 2019

„Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 20.00, appuntamento alla Caverna del Mastro Birraio di Acireale con l'esibizione LIVE dei Parimpampum. Una serata all'insegna della spensieratezza cantando a squarciagola le sigle dei cartoni animati della nostra infanzia.

6. Burning Friday - The Crazy Carnival at MA Catania l'1 marzo 2019

„Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Ma Catania con la serata dal titolo 'Burning Friday - The Crazy Carnival at Ma Catania'.

7. giù la maschera! degustazioni alla cieca | sughero *nicolosi

„Appuntamento al Sughero il prossimo 1 marzo con la serata dal titolo 'Giù la maschera - Degustazioni alla cieca'. Degusta i vini, segui gli indizi e scopri il premio che trovi all'interno della busta. Possibile giocare da solo, in coppia o in gruppo.

8. Mostra fotografica 'Senegal al quadrato' dal 23 febbraio 2019 al 31 marzo 2019

„Giunge a Catania per la prima volta la mostra fotografica Senegal al Quadrato realizzata dall'artista Francesco Piazza, piccoli quadrati compongono quadrati sempre più grandi, "piccoli contributi" possono fare "grandi cose". In collaborazione con l'associazione "i bambini di Ornella" che da anni si occupa di garantire assistenza ai Talibé, il progetto nasce con lo scopo di supportare le attività svolte dalla stessa associazione in terra senegalese.

9. canzoniere grecanico salentino⎥raizes

„Appuntamento il 2 marzo 2019 allo Zo Centro Culture Contemporanee. canzoniere grecanico salentino⎥raizes

„iglior gruppo di world music al mondo”: il Canzoniere Grecanico Salentino sale sul primo gradino del podio internazionale più prestigioso, dove nessun italiano è arrivato, e conquista i Songlines Music Awards 2018, l’equivalente musicale degli Oscar nella world music. Organizzati da “Songlines”, la rivista di settore più importante al mondo.“

10. Manufatti - Evento fieristico di arte e artigianato il 3 marzo 2019

„Ritorna la fiera dell'arte e dell'artigianato "MANUFATTI". Appuntamento per festeggiare insieme il carnevale e trascorrere insieme una intera giornata all'insegna del divertimento. Musica, animazione per bambini, stands di artigianato, sfilata di moda e tanto, tanto divertimento. Appuntamento domenica 3 marzo 2019 a partire dalle ore 10.00 al Borghetto Europa.“

11. tour dell'acqua - catania romana

„Edizione speciale del tour dell'acqua di Sharing Sicily. Un viaggio tra tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua. La guida vi immergerà in un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima di essere seppellito dall'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania.

Life is a Circus - Carnival Party l'1 marzo 2019

„Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Bonù con la serata dal titolo 'Life is a circus - Carnival Party'. L'elemento protagonista della serata, oltre che il Carnevale, sarà il circo.

13. Presentazione del libro 'L'ambasciatore delle foreste' l'1 marzo 2019

„Venerdì 1 marzo 2019, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto di Catania con la presentazione del libro di Paolo Ciampi dal titolo 'L'Ambasciatore delle foreste'. Ingresso libero.

14. 'Fronte del Porto' al Teatro Stabile dal 19 febbraio al 3 marzo 2019

„Dal 19 febbraio 2019 al 3 marzo 2019 appuntamento al Teatro Stabile di Catania con lo spettacolo dal titolo 'Fronte del Porto'. Di Budd Schulberg con Stan Silverman. Traduzione e adattamento di Enrico Ianniello. Uno spettacolo di Alessandro Gassmann. Scene di Alessandro Gassmann.“

15. Arrusti&Balla all'ECS Dogana Club il 3 ed il 10 marzo 2019

„Domenica 3 marzo e domenica 10 marzo 2019 oramai classico appuntamento all'ECS Dogana Club con la giornata dal titolo 'Arrusti&Balla'. Open Wine&Fucularu. Unico ticket per bere tutto il vino che vuoi ed un secondo a Scelta dal Barbecue.“