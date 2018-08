Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Etna Music Festival, Anguriacciuga Fest, Trezzarte

1. ETNA Music Festival 2018 dal 10 al 12 agosto

„Vulkano Summit Fest&Etna Music Festival presentano anche quest'anno ETNA MUSIC FESTIVAL 2018 (www.etnamusicfestival.it). Il più grande Festival della Sicilia orientale. I migliori artisti della scena #EDM internazionale, riuniti nella splendida cornice del vulcano ETNA! Musica, camping e tanto divertimento ad alta quota.

2. Anguriacciuga Fest l'11 agosto 2018

„Tradizione e sapori di strada, musica LIVE e divertimento. Sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno il prossimo 11 agosto a Belpasso l'Anguriacciuga Fest'.

3. battiati jazz festival 2018

„Organizzazione: Associazione Musicante. Direzione Artistica: Antonio Petralia. Ore 21.00 - Ingresso Libero. La Casa degli Originali Talenti - Piazza Falcone 1 - Sant'Agata Li Battiati.

4. Trezzarte 2018 dal 7 al 12 agosto 2018

„TrezzArte presenta la versione 8.0, 5 giorni, nei quali saranno proposti più eventi, più attività, più divertimento. Gli artisti esporranno e si esibiranno nei giorni 10, 11 e 12 agosto. “

5. festa medievale - motta sant’anastasia

„Dall'11 al 19 agosto a Motta Sant'Anastasia si svolgerà la XXIII edizione delle Feste Medievali. Un viaggio a ritroso nel tempo e immerso nella storia, dove incontrerete artisti di strada, danzatrici orientali, sbandieratori, musici e tanto altro ancora; ad allietare le vostre serate un'assortita varietà di zuppe e pietanze arabo-andaluse, non mancheranno gli arrosti e i dolci e per finire un salto nella taberna con vino, hyppocrassum e giochi medievali.

6. Calici di Stelle 2018 Castiglione di Sicilia il 10 agosto 2018

„È un evento pensato per far conoscere a enoturisti, appassionati, visitatori, turisti italiani e stranieri la straordinarietà dei nostri luoghi, dei vini, dell’arte e della cultura,da scoprire grazie ai percorsi di degustazione ascoltando musica e passeggiando tra vicoli e piazze. Appuntamento il prossimo 10 agosto 2018 a Castiglione di Sicilia a partire dalle ore 20.00.

7. Calici di Stelle 2018 a Trecastagni - Nicosia Etna WineFest il 10 agosto 2018

„VENERDÌ 10 AGOSTO 2018 | Dalle ore 19.00 - Cantine Nicosia | Trecastagni, Via Luigi Capuana 65. "CALICI DI STELLE" - Nicosia Etna WineFest 2018 - 120th Anniversary edition. Programma: • TOUR GUIDATI IN CANTINA. Dalle 19.00 alle 20.30 • BANCO D'ASSAGGIO VINI E SPUMANTI DELL'ETNA. Dalle 19.00 alle 24.00 - In degustazione libera. Biglietto d'ingresso € 38,00 a persona.

8. Tosca a Palazzo Platamone il 10 agosto 2018

„Mythos Opera Festival presenta GIACOMO PUCCINI - Tosca. Maestro del Coro Francesco Costa. Regia ENRICO STINCHELLI. Orchestra Filarmonica della Calabria. Coro Lirico Siciliano. Produzione del MYTHOS OPERA FESTIVAL. Tosca a Palazzo Platamone il 10 agosto 2018

„Appuntamento il 10 agosto 2018 a Palazzo Platamone a Catania.

9. Etna di stelle - Ognunu 'cca so stidda il 10 agosto 2018

„Venerdì 10 agosto 2018 appuntamento a partire dalle ore 21.30 al Parco Urbano di Belpasso per la serata dal titolo 'Etna di stelle - Ognunu 'cca so stidda'. Food, beverage, handmade, vintage, design per trascorrere al meglio la Notte di San Lorenzo.“

10. notte di san lorenzo 2018

„Appuntamento la sera del 10 agosto all'Hotel Villa Dorata Etna' con panini gourmet, taglieri di salumi e formaggli, degustazione di vini e buona musica. Prenotazioni ai numeri 095213020-3387574955.

11. Catania tra misteri e leggende sotto le stelle - San Lorenzo il 10 agosto 2018

„Il tour tra misteri, simboli e leggende di Catania nella notte di San Lorenzo. Passeggerete tra statue, monumenti, palazzi e storia, scoprendone aspetti esoterici, leggende, simboli, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, Piazza Duomo ed il suo “ Liotru” (dove faremo un piccolo break caffè e due chiacchiere), per finire in tarda serata nel "tenebroso" Castello Ursino. “

12. Le rotte degli antichi: borghi di lava fra terra e mare l'11 agosto 2018

„LE ROTTE DEGLI ANTICHI. BORGHI DI LAVA FRA TERRA E MARE • Sabato 11 Agosto 2018 • Ore 10.00 in Piazza Ognina (davanti alla chiesa). PERCORSO • Santuario di Santa Maria di Ognina • La torre di Ognina • Memorie agatine al Rotolo • Ognina in bianco e nero. E dopo aver passeggiato attraverso le strade del borgo di Ognina vi imbarcherete per scoprire, stavolta dal mare, tutta la costa ionica fino a Capomulini con gli amici di Barca Lachea.

13. monte ilice sulle tracce del verga dal tramonto alle stelle

„Un suggestivo trekking fuori dai circuiti turistici, dal crepuscolo alla pioggia di stelle, che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera. Accompagnanti dalla guida Iorga Prato, al trekking naturalistico sarà affiancato un viaggio storico-letterario dove rivivrete quei posti e saranno letti alcuni passi.“

14. Sup sotto Le Stelle Cadenti il 10 agosto 2018

„Notte di stelle, notte di desideri: il momento più magico dell’anno, quello in cui, secondo la tradizione, ogni sogno potrebbe diventare realtà grazie al passaggio delle attesissime meteore. All'Acitrezza Sup verrà illuminato il mare con i sup e le canoe illuminate a led nell’incantevole arcipelago delle Isole Ciclopi. Raduno previsto alle 20:30. Uscita in Sup ore 21:00. Costo uscita € 15,00.

15. Matrioske LIVE a Nicolosi l'11 agosto 2018

„Venerdì 10 agosto 2018, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Paone Food&Drink di Nicolosi con l'esibizione LIVE della band 'Matrioske'. Per festeggiare al meglio la Notte di San Lorenzo.“



