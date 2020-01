Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'A Fera Bio, Caravaggio Immersive, Arrusti&Balla

1. Mostra Caravaggio Immersive. La mostra, prodotta da Italia Museo con la collaborazione del Comune di Catania, è un progetto multimediale che nasce dal racconto degli ultimi anni di vita del pittore. Con l’ausilio di proiezioni immersive e ricostruzioni digitali, “Caravaggio Immersive” riproporrà l’esperienza di Caravaggio in Sicilia, in fuga da Malta e i quadri siciliani come esempio delle tecniche artistiche dello stesso. In mostra anche 14 caravaggeschi tra cui importanti opere di Mattia Preti, Pietro Novelli, Jusepe De Ribera, Matthias Stomer e Mario Minniti.

2. Mercatino 'A Fera Bio. Il Mercatino Equobiolocale ‘A Fera Bio vi aspetta, come ogni seconda domenica del mese, il 12 gennaio dalle 9:30 alle 13:30 nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini. ‘A Fera Bio* da 16 anni ha l’obiettivo di valorizzare la straordinaria varietà e bontà dei prodotti agricoli siciliani, biologici e locali.

3. Mostra 'Cina - Arte in movimento e Gauguin'. Dal 15 novembre 2019 al 31 marzo 2020 unico ingresso per due straordinarie mostre al Palazzo della Cultura di Catania. 'Cina - Arte in movimento e Gauguin'. 𝐆𝐀𝐔𝐆𝐔𝐈𝐍 - 𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐎𝐀 𝐍𝐎𝐀 a cura di Giovanna Giordano e Vincenzo Sanfo.

4. SundayLive - Colorindaco. L'originalità di Mario Indaco alla chitarra solista e la maestria di Gianluca Indaco alla ritmica portano alla Putia uno spettacolo inconfondibile, trascinante, decisamente fuori dall'ordinario. Un connubio di rock, folk, country e vivide emozioni come fil rouge di un viaggio attraverso la buona musica. Start 21,30 - Ingresso Gratuito.

5. Spettacolo 'Il Re Cacciatore'. Il piccolo Teatro Zig Zag di Via Canfora, continua la serie dei divertentissimi spettacoli di burattini con “Il Re cacciatore” dall’ 11 al 26 gennaio, il sabato alle ore 18.00 e le domenica alle ore 11.00. Adatto sia ai piccolissimi che ai più grandicelli, con il consueto stile ironico, senza dover indulgere in carinerie o ricorrere a semplificazioni, “Il Re Cacciatore” rimescola i concetti di bellezza- bontà e bruttezza- cattiveria tanto amati dalla fiaba classica ma ormai in disarmo. Un re bello e cattivo è “allietato” dalla nascita di una figlioletta ancora più cattiva di lui.

6. Arrusti&Balla. DjSet Gianluca Montagna. Non abbiamo bisogno di presentazioni: - Fucularu acceso - Musica live a pranzo - Giocolieri SHOW - Dj Set. Insomma Arrusti&Balla. Siamo versatili ed in evoluzione, a pranzo accogliamo le famiglie corredate da amici a 4 zampe e bambini sempre impegnati grazie ai nostri giochi a disposizione, quando cala il sole diventiamo un piccolo club e laboratorio musicale dove puoi ballare senza guardare l’orologio. Appuntamento domenica 12 gennaio 2020 a partire dalle ore 13.00 alla Nuova Dogana.

7. Presentazione del libro 'Potere alle parole'. Sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro 'Potere alle parole'. Accompagna l'autrice Barbara Mileto, autrice. Ingresso libero.

8. Presentazione del libro 'Provi di lingua matri'. Sabato 11 gennaio 2020, a partire dalle ore 17.30, appuntamento al Mondadori Bookstore (Catania piazza Roma) per la presentazione del libro di Maria Gabriella Canfarelli dal titolo 'Prove di lingua matri'. Ingresso libero.

9. La storia di Sant'Agata - Teatrino per bambini. Teatrino per bambini dai tre ai sette anni sulla storia di Sant'Agata. In collaborazione con @Handir Arte e Natura. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

10. Tour Catania esoterica by night. Il tour sarà tutto esterno, non ci sono barriere architettoniche nè scalini e si svilupperà tra monumenti e palazzi, dove si scopriranno misteri e leggende nella Catania notturna. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice.

11. Presentazione del libro 'L'Ora - Edizione straordinaria'. Venerdì 10 gennaio a Catania. alle ore 17, nella Sala Refettorio Piccolo delle Biblioteche Riunite "Civica e A.Ursino Recupero", via Biblioteca 13 (Monastero Benedettino di San Nicolò L'Arena), sarà presentato il volume "L'Ora Edizione Straordinaria. Il romanzo di un giornale raccontato dai suoi cronisti". Interventi dei giornalisti Francesco Merlo, Franco Nicastro, Agostino Sangiorgio, Sergio Buonadonna (conduttore).

12. Presentazione di 'Un bianco silenzio che cela le stregonerie della mente'. Domenica 12 Gennaio, alle 16, presso il Castello di Leucatia: così si legge nella locandina della presentazione di “Un bianco silenzio che cela le stregonerie della mente”, la raccolta poetica del giovanissimo Leonardo Caltabiano.

13. Laboratorio 'L'abc del Genitore Digitale: conoscenze basilari'. Il laboratorio informativo "L'abc del genitore digitale: conoscenze basilari nell'era dei social" è finalizzato, infatti, all'apprendimento di conoscenze utili per una corretta e consapevole educazione digitale dei tuoi figli. Il laboratorio avrà luogo l'11.01.2020 dalle 10.00 alle 12.00, in v. G. Lavaggi, 7, presso CF Service a Catania.

14. Happy Saturday - MA Catania. Sabato 11 gennaio inaugurazione della season 2020 con il primo party in pieno stile Happy. TEMPORARY FOOD > dai piatti di terra a quelli di mare, dalle baghette ai panini artigianali, dalle insalate ai piatti freddi, dalle ore 20.30 è aperta la cucina.

15. Giornata dello screening osteopatico da Lunifarma. Venerdì 10 gennaio il dott. Antonino Patti vi aspetta per uno screening osteopatico gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando al numero 095 7169165 o scrivendo un messaggio sulla bacheca dell'evento. L’Osteopatia è una medicina non convenzionale, riconosciuta dall’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità, che si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione e trattamento di disturbi che interessano gli apparati neuro-muscolo-scheletrico, cranio-sacrale e viscerale.