Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Corri Catania, Fiera Mediterranea del Cavallo, 'A Fera Bio

1. Corri Catania 2019. Corri Catania edizione 2019

„Si svolgerà Domenica 12 Maggio l’undicesima edizione di Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti, che ogni primavera richiama nel capoluogo etneo migliaia di partecipanti di ogni età e capacità per un evento sociale attesissimo e che ha come ingredienti principali lo sport, l’aggregazione, la solidarietà e le emozioni. La partecipazione a Corri Catania è aperta a tutti.

2. Mercatino 'a Fera Bio il 12 maggio 2019

„Una mattina tra suoni, colori e sapori primaverili, con l’opportunità di conoscere tante iniziative di impegno sociale e scolastico della città. Il Mercatino Equobiolocale 'a Fera Bio Catania dà appuntamento Domenica 12 maggio, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena per promuovere una spesa Etica all'insegna del cibo Sano, Buono e Siciliano.

3. Madama Butterfly il 10 maggio 2019

„Venerdì 10 maggio 2019, a partire dalle ore 20.30, appuntamento con lo spettacolo dal titolo 'Madama Butterfly'. Tragedia giapponese in tre atti. Libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Repliche: Sabato 11 maggio 2019 ore 17,30 (Turno R). Domenica 12 maggio 2019 ore 17,30 (Turno D).

4. “Apprendisti profumieri con mamma” - laboratorio ludico didattico all’Orto Botanico il 12 maggio 2019

„Dopo aver festeggiato i papà con il laboratorio ludico-didattico “Alla bottega del vasaio con papà”, arriva il turno delle mamme! L’appuntamento è per domenica 12 maggio alle ore 10.30 all’Orto Botanico di Catania con “Apprendisti profumieri con mamma”. Tra i rigogliosi e profumati viali alberati del giardino scientifico, mamme e figli toccando, odorando e immergendosi nella natura andranno alla scoperta di alcune piante presenti nel “museo verde” dell’Università di Catania.

5. Brigantini LIVE at MA Catania l'11 maggio 2019

„Sabato 11 Maggio ore 21.30 al MA Catania i BRIGANTINI presentano il loro nuovo album "Quelli del 69". Ingresso euro 10,00.

6. 'Festa della Birra' a Motta Sant'Anastasia dal 10 al 12 maggio 2019

„Dal 10 al 12 maggio appuntamento al Parco comunale di Motta Sant'Anastasia con la 'Festa della Birra'. Street food, grigliate, cucina tipica e tanta birra.

7. Fiera Mediterranea del Cavallo dal 10 al 12 maggio 2019

Ij programma dal 10 al 12 maggio 2019, ad Ambelia, a Militello in Val di Catania. È una iniziativa della Regione Siciliana, che si avvale della collaborazione dell’Istituto regionale per l’Incremento Ippico, che punta a laurearsi come la più grande manifestazione equestre del Mediterraneo. La cerimonia di apertura è prevista venerdì 10 maggio, alle ore 10.00, nella più antica stazione di monta di cavalli dell’isola che si trova nel cuora della provincia di Catania. Oltre 300 gli straordinari quadrupedi che saranno presenti alla manifestazione, un’esposizione delle più nobili razze di equidi, provenienti dai Pasei che si affacciano sul Mediterraneo. Tre giorni intensi di esibizioni, sport e convegni, ippoterapia, valorizzazione di cavalli e asini di razza.

8. Presentazione del libro 'La spirale del tempo' il 10 maggio 2019

„Venerdì 10 maggio 2019, a partire dalle ore 16.30, presso il Museo Civico del Castello Ursino, appuntamento con la presentazione del libro da titolo 'La spirale del tempo'. Ne discutono con le co-autrici Adele Longo ed Anna Potito, Mirella Clausi, Franca Fortunato e Nunzia Scandurra. Coordina Anna Di Salvo. Ingresso libero.“

9. Closing Friday Party at MA Catania il 10 maggio 2019

„Ultima festa del Venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi, con un solo obiettivo: divertirsi come se non ci fosse un domani. Disco > djs La Vinciguerra, Ugo Macaluso • Ingresso in lista euro 2,00 fino alle 23.30 oltre euro 10,00.

10. Vinerdì: in cantina con Murgo - Aperitivo enogastronomico il 10 maggio 2019

„Il Gruppo Arena, per contribuire alla diffusione della cultura vitivinicola ed enologica del nostro territorio, organizza una serie di incontri ed eventi che vedano il vino il principale protagonista, dal titolo "Vinerdì: in cantina con..." Non perdere il primo “Vinerdì" con Vini Murgo e le tapas gourmet, venerdì 10 Maggio, dalle 18:30. “

11. Domenica al 'Santuario Madonna di Valverde'

„Tutte le domeniche di Maggio al Santuario Madonna di Valverde la mostra di arte sacra "Tolle et Lege". Oltre a visitare la mostra con opere d’arte e reliquie e il Santuario,potrete anche accedere anche all’area shop per i souvenir! A tutti i Pellegrini in visita Bedduviddi Bottega siciliana, Bottega di fronte al Santuario, farà un gradito omaggio da portare con se ed in più una dolce degustazione dei prodotti tipici di Valverde.“

12. i diritti dei piu' fragili

„Il 10 maggio alle 15,30 si terrà nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza a Catania il convegno intitolato “I diritti dei più fragili” che vedrà ospiti illustri quali il prof. Paolo Cendon (professore di diritto privato dell’Università di Trieste), il dott. Roberto Di Bella (Presidente del Tribunale dei minori di Reggio Calabria), la dott. Maria Francesca Pricoco (Presidente del Tribunale dei minori di Catania), la dott. Marisa Acagnino (Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Catania) e sarà coordinato dal prof. Tommaso Auletta. “

13. commedia: "la prova generale"

„L’ultimo spettacolo della stagione di Teatroimpulso sarà la commedia: “La prova generale” di Aldo Nicolaj con la regia di Mario Guarneri. commedia: "la prova generale"

„Lo spettacolo andrà in scena al teatro Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 9 al 12 maggio, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00. Il costo del biglietto è di € 10,00 per l’intero e di € 8,00 per il ridotto riservato ai soci, agli under 25 e over 65 anni. “

14. ECS Dogana Club Closing Party il 10 maggio 2019

„Venerdì 10 maggio 2019, a partire dalle ore 22.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con il finale di stagione per il venerdì sera. Protagonisti Tommy Vee e Chiara Figus. “

15. 'Van Gogh Shadow' al Centro Sicilia

„Van Gogh Shadow. La mostra che dà vita ai dipinti del grande maestro al Centro Sicilia, da sabato 27 aprile a domenica 19 maggio, tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00. Ingresso gratuito con My Special Card, scarica il coupon presso i totem in galleria.“