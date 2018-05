Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Corri Catania, Diodato e Cosmo LIVE, Festival LIB

1. Diodato LIVE al Ma Catania il 12 maggio 2018

„Dopo il grande successo di pubblico e critica con il brano “Adesso” al Festival di Sanremo in coppia con Roy Paci, Diodato annuncia il Tour nei club, che lo porterà anche a CATANIA sabato 12 MAGGIO, sul palco del club MA CATANIA (via Vela, 6).

2. Cosmo LIVE a Land - La Nuova Dogana il 12 maggio 2018

„Sabato 12 maggio 2018, a partire dalle ore 22.30, appuntamento a Land - La Nuova Dogana con l'esibizione LIVE di 'Cosmo'.

3. Inaugurazione 'Natural Weed' il 12 maggio

„Sabato 12 maggio 2018, a partire dalle ore 18.30, appuntamento in Via Gabriele D'Annunzio 18 a Catania con l'inaugurazione del locale 'Natural Weed'. Durante l’evento ci sarà una piccola degustazione di prodotti a base di canapa. Da stuzzichini, a birra e cocktail.

4. Festival LIB 2018 - Creatività e paesaggio lungo i binari dall'11 al 13 maggio 2018

„Dal 4 al 13 Maggio prenderà il via la prima edizione del FESTIVAL LIB - Creatività e Paesaggio Lungo i Binari della Valle del Simeto. Una manifestazione imperdibile animata da oltre 80 eventi multidisciplinari. Mostre, workshop, laboratori, conferenze, concorsi e attività sportive allieteranno la permanenza di quanti parteciperanno al Festival e vorranno cimentarsi in dimostrazioni pratiche.

5. Maggio in forma il 12 maggio 2018

„Campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno 'Maggio informa'. In Piazza Stesicoro sabato 12 maggio a partire dalle ore 9.00 sarà presente una postazione per promuovere la prevenzione e sarà offerta alle donne di 40-49 anni la possibilità di prenotare visita senologica e mammografia.

6. Corri Catania 2018.

„Domenica 13 maggio 2018, appuntamento a partire dalle ore 10.30 in Piazza Università con l'ennesima ed imperdibile edizione della 'Corri Catania'. E' possibile acquistare anticipatamente al costo di 1 solo euro il biglietto della metropolitana per arrivare all'appuntamento senza automezzi.

7. "breezeblock park"

"Breezeblock Park" al TeatroImpulso. La stagione di Teatroimpulso si conclude con la commedia "Breezeblock Park" del drammaturgo inglese Willy Russell con la regia di Mario Guarneri.

„Il prezzo del biglietto intero e di € 10,00, mentre il ridotto per i soci di Teatroimpulso, minori di anni 25 e maggiori di anni 65 è di € 8,00. Lo spettacolo andrà in scena dal 10 al 13 maggio al teatro Teatroimpulso di via Giovanni Gentile, 29 a Catania, il giovedì alle 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00.

8. acoustic live & wine sinergia tra musica e vino

„Genere musicale: Soul, Bossanova, Swing, Pop/Rock Italiano e Straniero. La band si esibira in acustico versione duo chitarra e voce.

9. 'Apericena party in Catamarano' a Riposto il 12 maggio 2018

„Appuntamento il prossimo 12 maggio, con inizio alle ore 20,30, presso il molo centrale del porto dell’Etna, Marina di Riposto, per un “#Apericena #Party” wine&music a bordo del Catamarano AZ. È gradito l’abito casual e piedi scalzi. Contributo di partecipazione € 25,00 a persona.“

10. escursione alle cascate dell'oxena

„Un piccolo miracolo. Così si può descrivere il contesto in cui si trova il fiume Oxena, maggiore affluente del fiume Trigona. In un contesto argilloso e sedimentario, l'attività erosiva del fiume ha messo in luce l'ossatura degli Iblei, un vulcanismo antico e dimenticato, che mai vide la luce del sole. Ecco che tra antiche tombe rupestri, ruderi di mulini, terrazzamenti che hanno l'odore di un passato perduto, alberi tenaci e talora possenti, in una campagna aperta e desolata si apre inaspettata la visuale di una magnifica e imponente cascata d'acqua, sulla nera roccia lavica, in una scenografia unica.

11. aperitivo ad arte

'Aperitivo ad Arte'. Ultimo appuntamento con l'Aperitivo ad Arte, Domenica 13 maggio dalle ore 16:30 all scoperta di una Catania Islamica ormai lontana ma che ha lasciato un'importante impronta nella nostra cultura. Ad accompagnare i partecipanti sarà la Guida Grazia Previtera ed un esperto Archeologo.

12. liberamente mostra personale di pittura di luca di graziano

„LiberaMente è la ricerca di un fugace momento di Bellezza, Silenzio, Natura…. l’eterno e illimitato desiderio oltre le regole, leggi, morale, dogmi e teoremi stabiliti dalla ragione dell’uomo. Il 12 Maggio 2018 ore 18:30 si inaugura la mostra LiberaMente, personale di pittura di Luca Di Graziano, presso la Galleria Nuova Officina d’Arte, via Firenze 137, Catania.

13. 'Clustersun a MusT' al Teatro Musco il 12 maggio 2018

„Sabato 12 maggio 2018, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Must Musco Teatro con l'esibizione LIVE della band dei 'Clustersun'. “

14. Scie di Primavera.

„SCIE MARKET tornerà in VIA MINORITI con 4 imperdibili appuntamenti dal 23 marzo fino al 4 giugno. Il luogo perfetto dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte. I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.

15. 'L'ultiMA festa del Venerdì' al MA Catania l'11 maggio 2018

„Venerdì 11 maggio 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al MA Catania con la serata dal titolo 'L'ultiMA festa al MA'. Saranno aperte tutte le diverse zone del locale (teatro, boiler room, birreria). Tickets. Donna: € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 5,00. Uomo: € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00.“