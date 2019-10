Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Achille Lauro LIVE, E-sports alle Zagare, Levante alla Feltrinelli

1. E-Sports Week-end al Parco Commerciale Le Zagare il 12 e 13 ottobre 2019

„'E-Sports Week-end' al 'Parco Commerciale Le Zagare'. E-Sports Week-end al Parco Commerciale Le Zagare il 12 e 13 ottobre 2019

„Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre al Parco Commerciale Le Zagare si terrà l'evento E-SPORTS WEEKEND. La galleria del Parco Commerciale ospiterà diverse aree gaming tematiche: area Retrogaming, area Kinect, area Gioco Libero, area Virtual Sports. Si terranno inoltre Tornei Fifa 2020, PES 2020, Crash Racing, Tekken, con premiazioni per i finalisti ed un contest di Just Dance con le scuole di danza del territorio. “

2. Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia dal 12 ottobre al 3 novembre 2019

„Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia. Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia dal 12 ottobre al 3 novembre 2019

„Al CentroSicilia, screening sanitari gratuiti.Da sabato 12 ottobre fino a domenica 3 novembre tutti i weekend in galleria, sarà a disposizione di tutti i cittadini il servizio gratuito di screening sanitari, in base al calendario di seguito indicato: 12 e 13/10 – screening diabete, 19 e 20/10 – controllo della vista, 26 e 27/10 – screening Alzheimer, 2 e 3/11 – controllo odontoiatrico.

3. Achille Lauro LIVE all'ECS Dogana Club. Achille Lauro LIVE all'Ecs Dogana Club il 12 ottobre 2019

„Sabato 12 ottobre 2019, a partire dalle ore 23.00, appuntamento all'ECS Dogana Club con l'esibizione LIVE di Achille Lauro. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.

4. Classica&Dintorni 2019 al Castello Ursino. Classica & Dintorni 2019 al Castello Ursino dal 21 settembre al 26 ottobre 2019

„Sabato 12 ottobre PIERINO E IL LUPO per voce recitante e orchestra nella versione per quintetto a fiati. Giusi Ledda (flauto), Stefania Mercuri (oboe), Francesco Bertuccio (clarinetto), Giacomo Bianchi (corno), Fabio Morbidelli (fagotto), Enzo Alaimo (attore). Musiche di Prokofiev.“

5. Sapori di vendemmia - Percorso degustativo del territorio. Sapori di Vendemmia - Percorso degustativo del territorio dal 29 settembre al 27 ottobre 2019

„Dal 29 settembre e per tutte le domeniche di ottobre potrete gustare i sapori della tradizione del nostro territorio, quelli a Km 0 frutto della vendemmia. Lo chef ha realizzato diversi menu, studiati ad hoc per questa serie di eventi, per valorizzare il gusto dei vini che saranno abbinati. Ogni domenica un sapore diverso per scoprire a pieno il gusto di Cavanera Etnea e dei territori vicini. Un evento ideale per le famiglie, per far ricordare e per far scoprire ai più piccoli le sensazioni del vivere naturale e della scoperta dei sapori delle vigne del vulcano Etna.“

6. Magmamemoria Incontri - Levante. 'Magmamemoria Incontri' - Levante alla Libreria Feltrinelli il 12 ottobre 2019

„Appuntamento sabato 12 ottobre 2019 alla Libreria Feltrinelli di Catania in Via Etnea per l'incontro con la cantante Levante per parlare del suo album 'Magmamemoria'. Ingresso libero.

7. Paolo Fresu Trio - Tempo di Chet dall'11 al 13 ottobre 2019

„Paolo Fresu Trio - Tempo di Chet. Paolo Fresu Trio - Tempo di Chet dall'11 al 13 ottobre 2019

„ Il trio è stato voluto in questa forma da Fresu per l’avventura teatrale del progetto “Tempo di Chet – La versione di Chet Baker” prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano diretto da Walter Zambaldi e per la regia di Leo Muscato. Tutte le musiche, composte da Fresu, sono prodotte dal trio e appaiono anche sul cd “Tempo di Chet”, pubblicato da Tǔk Music etichetta discografica del trombettista sardo, fondamentalmente dedicata ai nuovi talenti italiani, delle quali fila sia Bardoscia che Rubino fanno parte integrante da diversi anni. Appuntamento dall'11 al 13 ottobre 2019, a partire dalle ore 19.00, per i concerti che si terranno al Monk Jazz Club di Catania.

8. 'Al peggio non c'è fine' alla Sala De Curtis. al peggio non c'è fine

„Inaugurazione della Quinta Stagione De Curtis con una Commedia farsesca Catanesissima. Vi portiamo nel cuore della Civita anni '60, a casa di Palma, che dopo l'ennesimo litigio con Tano, minaccia di fare la valigia e tornare a Pizzusiccu, il suo amato paese d'origine. Ma quel fesso di Ciro Bruschetta scombinerà i suoi piani. Arriverà anche un certo Biagio Landolina che vorrebbe sempre cantare. Ci saranno Iolanda e Ferruccio, i signori Cocuzza e la dottoressa Malatino. E poi Costantino e Pamela.“

9. Catania tra misteri e leggende by night. catania tra misteri e leggende by night

„La nostra nuova passeggiata notturna alla scoperta della Catania nascosta con la visita notturna straordinaria delle cripte sotterranee di San Gaetano alle grotte e San Giuseppe al Transito. La passeggiata by night proposta rappresenterà un vero e proprio viaggio tra sotterranei, misteri e storia della Catania nascosta.

10. Che farò senza Euridice? dal 13 al 27 ottobre 2019

„Che farò senza Euridice?. Che farò senza Euridice? dal 13 al 27 ottobre 2019

„Spettacolo dal titolo 'Che farò senza Euridice?'. Una scrittura diretta, spensierata, dal sapore pop, che convince e diverte il pubblico di ogni età. Uno spettacolo d'evasione che, scandagliando il rapporto di coppia sul modello archetipico greco, invita all'amore universale e ad una sincera e totale apertura nei confronti dell'altro, polo edificante di un viaggio alla sincera riscoperta di sé.“

11. a spasso con hugo. passeggiata a sei zampe per catania

„'A spasso con Hugo'. a spasso con hugo. passeggiata a sei zampe per catania

„Con l’evento “A spasso con Hugo” vogliamo trasformare la solita passeggiata in un’occasione per i partecipanti di fare attività fisica, conoscere la città e divertirsi insieme, condividendo questa esperienza con altre coppie a sei zampe. Passeggiare con il proprio "pelosetto" mentre si riscopre Catania: mai binomio fu più perfetto.“

12. Etna Trekking. etna trekking: l'acqua rocca e la cascata di roccia

„Acqua Rocca degli Zappini è uno dei più suggestivi sentieri dell'Etna che si sviluppa in una valletta ricca di querce ,castagni secolari e faggi. Probabilmente il percorso più bello per vedere ed ammirare la Valle del Bove.“

13. Racconti d'autore al Sar. racconti d'autore al sar ● con salvatore guglielmino

„Recital Musicale e Teatrale. Primo appuntamento nell'accurata location che rivolge il suo sguardo al mare. Al SAR - Sant'Antonio Resort avremo la cucina ricercata dallo Chef Stefano Toscano e la presenza di Salvatore Guglielmino reduce dal successo della Rassegna Mitoff al Castello Ursino di Catania, con un viaggio tra ricordi personali,miti e curiosità della Sicilia che ha scritto la sua storia artistica nel mondo, insieme alle dolci percussioni di Riccardo Gangemi.

14. 'Classics - La Fiesta'. Mercati generali. Classics - La Fiesta il 12 ottobre 2019

„SABATO 12 OTTOBRE, dalle ore 23 - MERCATI CLASSICS.Eduardo Naddybwoy, Ugo Giorgio Macaluso, La Cat&La Mat, Frenky Mangano, Thom Calisto. TIckets. Ingresso free entro ore 24. Ingresso in lista riduzione euro 5 entro ore 2. Ingresso intero euro 8.

15. Tour Catania sotterranea. tour catania sotterranea tra acqua e fuoco

„Il Tour delle vie dell’acqua e del fuoco vi condurrà tra terme, acquedotti, fontane e fiumi sotterranei nel cuore di Catania, città legata in maniera indissolubile all’elemento acqua e al fuoco dell’Etna, un suggestivo viaggio tra storia, leggende ed emozioni sulle tracce del fiume Amenano, che prima dell'eruzione del 1669 riforniva di acqua l'intera città di Catania.“