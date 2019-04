Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Lungomare Fest, 'Un tesoro di Pasqua', Faber

1. Un tesoro di Pasqua' al Centro Sicilia. Sabato 13 aprile dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 21.00: - confezionamento uova di Pasqua, con inserimento di sorprese personalizzate, acquistate nei nostri negozi - laboratorio creativo di decorazione uova, dedicato ai bambini - postazione foto con il coniglio Bunny.

2. Lungomare Fest - Le Pulci di Città. Lungomare Fest il prossimo 14 aprile 2019 a partire dalle ore 10.00 a Lungomare di Catania. Una festa per tutti: ambiente, eventi, sport, cultura, solidarietà. Organizzato dal Comune di Catania. Ingresso libero.

3. Mercatino 'a Fera Bio. Il Mercatino Equobiolocale 'a 'a Fera Bio Catania dà appuntamento Domenica 14 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania per promuovere una spesa Etica all'insegna del cibo Sano, Buono e Siciliano.

4. Sunday 'N' Art. Domenica 14 Aprile Stay cafe Balatelle è lieta di dare appuntamento domenica 14 aprile alla mostra d’Arte in collaborazione con l’Associazione artistica Momenti D'Arte. Un’intera giornata dedicata all'arte durante la quale gli artisti e i creativi esporranno e venderanno le loro creazioni. Momenti D'Arte infatti è un’associazione che grazie alla passione dei suoi soci fondatori esplora e vive l’arte unendo pittori, artigiani e orafi.

5. Caccia alle uova di Pasqua nell'Horto. Domenica 14 aprile, dalle 10.30, all’interno dell’orto biologico di Four Points by Sheraton Catania, si terrà una coloratissima caccia alle uova di pasqua. Tra fragoloni, basilico e lattughe saranno nascoste le indicazioni per i piccoli aspiranti “contadini”. In attesa delle festività pasquali, una mattinata all’aria aperta, all’insegna del gioco e con la natura come protagonista.

6. Una passeggiata con Giancarlo De Carlo - Monastero dei Benedettini. Sabato 13 aprile 2019 le tradizionali visite serali a cura di Officine Culturali al Monastero si trasformano in un percorso nel contemporaneo, “Una Passeggiata con Giancarlo De Carlo” in cui allo sfarzo dei benedettini si lascia spazio alle forme dell’architettura osservando il gigantesco edificio monastico da un punto di vista inedito, attraverso la lente del suo restauro.

7. Faber - Il Fabbricante di idee. Per la Decima Edizione Faber il Fabbricante di Idee torna a Palazzo del Toscano. Eccellenze dell'artigianato siciliano riempiranno le sale di uno dei più bei palazzi storici della città, sede di una prestigiosa Università, sponsor dell'evento. Colori, profumi, sapori: tutto ciò che rappresenta la Sicilia in una due giorni di bellezza.

8. Pasquettando - Palazzo Biscari. Mostra del regalo artigianale e non solo... Palazzo Biscari, via Museo Biscari 10 Catania. INGRESSO LIBERO dalle ore 10.00 alle 22.00. Pasquettando, giunta alla sua Terza Edizione, si svolgerà al Palazzo Biscari, il Palazzo Barocco privato più importante ed elegante di Catania. A Pasquettando eccellenti artigiani siciliani esporranno e venderanno i propri manufatti e prodotti tipici, selezionati con particolare attenzione, in uno scenario elegante e suggestivo.

9. Mostra di veri corpi umani. Una mostra di veri corpi umani. Fino a pochi anni fa, guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università. La scoperta della plastinazione e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un’idea del corpo umano. La mostra “Bodies Exhibition”, grazie a un’ampia collezione scientifica di circa 250 pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme, si trasmettono conoscenze mediche ai visitatori interessati alla tematica.

10. Be Forest LIVE al Piccolo Teatro. Venerdì 12 aprile 2019 ritornano a Catania i Be Forest che presentato il nuovo album "Knocturne". L’appuntamento, a cura di MIT Musica Intrattenimento e WEAK, è al Piccolo Teatro della Città (via Federico Ciccaglione 29). L’apertura porte è per le ore 20, mentre il live inizierà alle ore 22. Costo del biglietto € 10.

11. Presentazione del libro "Se ami qualcuno dillo". L'attore e sceneggiatore Marco Bonini presenta il suo esordio narrativo "Se ami qualcuno dillo" (Longanesi), una storia familiare di crescita e redenzione. Appuntamento domenica 14 aprile 2019 a partire dalle ore 17.30 alla Libreria Ubik presso 'I Portali'.

12. Egberto Gismonti al Teatro Odeon. Venerdì 12 Aprile 2019 ore 21.15 Cine teatro Odeon Catania 44ª Stagione Concertistica #AME presenta EGBERTO GISMONTI. Compositore, arrangiatore e polistrumentista, autore di oltre 50 incisioni discografiche, di composizioni per strumento solista e per piccoli ensemble così come di lavori orchestrali, oltre che numerose colonne sonore, Egberto Gismonti è considerato oggi uno dei più autorevoli esponenti della ricchissima scena musicale brasiliana.

13. Mostra 'Tratti' di Paola Greco. Il prossimo 13 Aprile alle ore 19.00, presso lo spazio OPEN di Catania, s’inaugura TRATTI, mostra personale di Paola Greco a cura di Aurelia Nicolosi. "Frammenti e immagini in continuo movimento, di memoria, di teatro, di emozioni, raccolte e vissute, espresse attraverso una narrazione pittorica. La prima personale di un’artista che svela oggi una nuova parte di sé." In collaborazione con Kōart: unconventional place e con il contributo artistico di Andreas Georgiadis.

14. Nove. La settima stagione di Palco Off si conclude con il debutto dello spettacolo teatrale Nove: l’attrice Egle Doria porta in scena la storia di una famiglia come le altre. Nove, in scena dall’11 al 15 aprile al Teatro Del Canovaccio di Catania, racconta tutte le sfaccettature della vita di una donna. Un monologo serrato dove nel corso della narrazione riaffiorano personaggi ed eventi di una vita.

15. Leonardo Da Vinci - Cinquecento anni dopo. Da venerdì 5 aprile a mercoledì 8 maggio 2019: mostre – seminari – workshop – performance – concerto. Il progetto predisposto in occasione dell'anniversario leonardesco, come già sperimentato in occasione delle precedenti iniziative monografiche del Teatro Machiavelli, mette in relazione momenti di ricerca artistica e occasioni di approfondimento seminariale con esperti in vari settori disciplinari. Nei locali dello spazio espositivo e in quelli della sala teatrale a partire dal 5 di aprile si svolgeranno seminari, mostre, incontri, laboratori, performance tutti dedicati a Leonardo da Vinci e alla ricchissima serie di temi (arte, tecnologia, progettazione, indagine scientifica e filosofica) che hanno caratterizzato la sua straordinaria attività, capace di anticipazioni e intuizioni proiettate verso il futuro con una audacia che ancora oggi ci sorprende e ci coinvolge.