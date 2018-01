Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: 'Mercatino A'Fera Bio', 'Il piano segreto dei Benedettini', Pino Daniele Tribute al MA

1. la fabbrica del consenso - al servizio del potere

„Appuntamento con lo spettacolo la 'Fabbrica del consenso - Al servizio del potere' al Teatro del Canovaccio. Date e orari: dall'11 al 13 Gennaio ore 21,00; 14 Gennaio ore 18,00; 19 e 20 Gennaio ore 21,00; 21 Gennaio ore 18,00. Con Antonio Caruso, Neculai Cattaneo, Eliana Esposito, Raffaella Esposito e la partecipazione in video di Carmela Buffa Calleo. Aiuto Regia e direttore di scena Gloria di Paola e Donatella Marù. Direttore tecnico Simone Raimondo. Video Maker Alessandro Marinaro e Fino La Leggia. Assistente Regia Gabriele Pizzuto. Grafica ed effetti Grafici Alvalenti. In collaborazione con il Teatro Stabile di Catania. Info e prenotazioni: 391 48 88 921.

2. 'NONsoloNERO' alle Industrie il 12 gennaio 2018

„Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 22.00, appuntamento alle 'Industrie' di Catania con la serata dal titolo 'Non solo Nero'. Ticket d'ingresso al costo di 5 euro.

3. 'Il piano segreto dei Benedettini' il 12 gennaio 2018

„Venerdì 12 gennaio 2018 appuntamento con il “Il Piano segreto dei Benedettini”, un percorso nuovo, un nuovo spazio aperto al pubblico per raccontare l’antica storia dei monaci che abitavano sulla collina di Montevergine. L'intrigante viaggio nel tempo si snoda all’interno del complesso edificato a partire dal 1558 dall’ordine dei Benedettini di Catania. Il percorso svela anfratti, cunicoli, stanze e gallerie che conservano ancora oggi le tracce del terremoto del 1693 e quelle di una vita monastica dimenticata, ricoperta dalle macerie della calamità naturale che cambia l’aspetto della città, del Monastero e della quotidianità benedettina.

4. Spotlight di Lorenzo Crivellari il 12 gennaio 2018

„Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 22.00, presso Gammazita, avrà luogo lo spettacolo di Lorenzo Crivellari dal titolo 'Spotlight'.

5. Presentazione del libro di Chiara Barzini 'Terremoto' il 12 gennaio 2018

„Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 19.30, presso la Libreria Vicolo Stretto, avrà luogo la presentazione del libro di Chiara Barzini dal titolo 'Terremoto'. Accompagna l'autrice Giorgia Lodato.“

6. 'We still love Pino Daniele' al Ma Catania il 12 gennaio 2018

„Venerdì 12 gennaio 2018, a partire dalle ore 22.30 al Ma Catania, serata dedicata alla musica del grande poeta napoletano che, con la sua voce, ha dipinto note, sensazioni, ricordi ed emozioni. Sul palco ci saranno i Mascalzzoni latini, che alle ore 23 in TEATRO renderanno omaggio al cantautore partenopeo, semplice e genuino come le sue canzoni, come la sua poesia.

7. concerto paola4 and the blues essence rock- blues

„Paola4&The Blues Essence Venerdi 12 Gennaio 2018 alla Cartiera di Catania in Via Casa del mutilato 4 ( piazza Teatro Massimo) per un concerto Rock Blues con tanti aneddoti. Paola4 & The Blues EssencePaola4 voce, Gianfranco Cogliandro Fichera chitarra Luca Barbato batteria, Riccardo Barbagallo basso, Salvatore Finocchiaro tastiere.

8. immacolata concezione - vucciria teatro

„Sabato 13 gennaio 2018 appuntamento al 'Vucciria Teatro' con lo spettacolo dal titolo 'Immacolata Concezione'. Scritto e diretto da Joele Anastasi con Federica Carruba Toscano, Alessandro Lui, Enrico Sortino, Joele Anastasi, Ivano Picciallo.

9. Catania misteriosa- Tra leggende, simboli e storie il 13 gennaio 2018

„Sabato 13 gennaio 2018 Tour della Catania misteriosa, rivolto sia a chi vive la città tutti i giorni, ma anche a chi la incontra per una sola volta nella vita. Passeggiata per le vie di Catania tra statue, monumenti, palazzi e storia, conoscendone (grazie a Sharing Sicily) aspetti inediti e leggende, nonchè avvenimenti storici. Le tappe principali dell'itinerario comprenderanno Piazza Stesicoro e l'anfiteatro romano, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, la Statua di Bellini, Piazza Università, piazza Duomo ed il suo “ Liotru”, per finire al Castello Ursino.“

10. BoileRock feat. Street Chords "dance a cappella" live at MA il 13 gennaio 2018

„Sabato 13 gennaio 2018, a partire dalle ore 22.30, saliranno sul palco del MA Catania gli 'Street Chords' con il loro stile a cappella. Dopo lo spettacolo solito dj set nelle altre zone del locale. Ticket: € 5,00 fino alle 23.30 (in lista) - € 10,00 intero.“

11. Wine&Taste - Expo Food and Wine il 14 gennaio 2018

„ Expo Food and Wine ritorna Domenica 14 Gennaio 2018 alle ore 19:00. Degustazione di ravioli alla mortadella Oltre di Cinghiale Renzini Alta Norcineria con crema di Parmigiano Reggiano del caseificio Casearia F.lli Dotti. Degustazione Vini con: Fattorie Azzolino, Terre di Bruca, Incarrozza Vini - Azienda Vitivinicola Incarrozza. Degustazione finale con Amaro dell'Etna. Costo degustazione 10 €.

12. due cuori e una sinapsi

„Botte da orbi e buoni sentimenti per una sfida all'ultimo applauso di un'improbabile coppia di clown. In un susseguirsi di imprevisti e destrezze, gli SbadaClown mostreranno quanto sia divertente vivere in un mondo dove la soluzione giusta non è mai la più scontata. “Squonk! Piccoli al Teatro Coppola” è una rassegna di spettacoli e laboratori dedicata ai bambini che si svolge una domenica al mese da gennaio a maggio 2018 al Teatro Coppola Occupato di Catania.

13. Mercatino 'A Fera Bio a Piazza Dante il 14 gennaio 2018

Lègami Experience - Shibari at MA Catania il 14 gennaio 2018

„Performance, mostre e corner shop. Appuntamento domenica 14 gennaio 2018 al MA Catania con la serata dal titolo 'Legami Experience - Shibari'. Shibari. Lo SHIBARI è una disciplina giapponese che consiste nel legare una persona in un contesto erotico, come evoluzione delle tecniche dell'hojojutsu, un'arte marziale nata per immobilizzare i prigionieri di guerra. un'arte che riscopre la vicinanza, la lentezza, l'intimità; lo shibari non è solo un gioco erotico, ma è anche una pratica che unisce due amici, due conoscenti, o persino due sconosciuti come un ballo, in cui, per un momento, si 'gioca' insieme, cercando il benessere reciproco, perchè dà sensazioni profonde sia a chi viene legato, sia a chi lega.

15. cambiamenti psicologici del post parto e ruolo genitoriale

„Ottavo e ultimo incontro del corso di accompagnamento alla nascita. Sarà tenuto dalla psicologa dott.ssa Natalia Leanza e si parlerà di: - Cambiamenti fisici, psichici e relazionali - Depressione post partum - Maternità/Paternità: significato psicologico. Contributo per singolo incontro: 30 euro compresa quota associativa. Contributo per gli associati: 20 euro.“